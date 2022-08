Wiederbelebung Altstadt: Neues Geschäft in früherem WMF-Gebäude

Von: Susanne Kornau

Die Wilhelmstraße 54, früher als WMF/Herziger bekannt, wird – frisch saniert – Nahversorger-Standort. Die Freude ist groß bei Susanne Schendel (Wirtschaftsförderung), Isabell Großheim (WKL), Peter Treu (Wirtschaftsförderung), Sabrina Stania (ZGW) und Willi Denecke (Marketing, von links). © Susanne Kornau

Das NRW-Förderprogramm zur Belebung der Innenstädte zieht gut in Lüdenscheid. Doch passende Mieter und Vermieter zusammenzubringen, zieht sich mitunter lange hin. Jetzt ist wieder ein Mietvertrag unterschrieben.

Lüdenscheid - Eigentlich ist Peter Treu seit einem Tag nicht mehr im Dienst. Der Ruhestand beginnt. Doch diesen Termin will er unbedingt noch wahrnehmen, will abschließen, was ihn bei der städtischen Wirtschaftsförderung in den letzten Dienstmonaten stark beschäftigt hat: die Vermietung des Erdgeschosses im Hause Wilhelmstraße 54 an die Betreiber des orientalischen Lebensmittelmarktes Hala. „Ein Langstreckenlauf“ sei es gewesen, sagt Treu: Zunächst war als idealer Standort die ehemalige Netto-Filiale in der Oberstadt im Gespräch, die etwas größer ist. Doch nach einem Dreivierteljahr seien die komplizierten Verhandlungen gescheitert; das WMF-Gebäude geriet ins Blickfeld. Damit ist man nun allseits glücklich, zumal hier kein gesichtsloser Discounter entstehe, sondern ein Fachgeschäft mit Charakter und Wiedererkennungswert, „weg vom Mainstream der Filialisten“, wie es Willi Denecke formuliert. Und damit genau das, was sich die Verantwortlichen für eine individuelle Geschäftslandschaft gerade in der Oberstadt wünschen.

Anschubfinanzierung wichtig für Start-ups

Die städtische Wirtschaftsförderung und – für die Verträge – die Abteilung Immobilienwirtschaft der ZGW sind mit im Boot, weil der Leerstand über das NRW-Förderprogramm für Innenstädte vermietet wird. Der neue Eigentümer sei sehr aufgeschlossen gewesen, hieß es, muss er doch auch seinen Teil zum Gelingen beitragen. Aber die Bereitschaft der Mieter, sich langfristig zu binden, habe den Ausschlag gegeben. Für Start-ups sei allein die Aussicht auf eine Anschubfinanzierung dank der NRW-Förderung sehr hilfreich bei der Entscheidung für einen Standort, betont Willi Denecke, den die Betreiber für ein detailliertes Marketing- und Gestaltungskonzept an ihrer Seite haben.



Hala heißt „Willkommen“ auf Arabisch, ist zugleich die Kombination von Namensteilen der beiden Betreiber. Die treten derzeit nicht in die Öffentlichkeit, weil sie noch anderweitig gebunden sind. Doch der Mietvertrag ist unterschrieben und läuft, der Ladenbauer ausgesucht, das Konzept steht. Beide sind glücklich: „Wir verwirklichen einen Traum. Das wird unser Leben prägen.“



„Hier kommt Qualität“, zeigt sich Peter Treu überzeugt. Der kann somit den Staffelstab getrost übergeben. Susanne Schendel wird künftig für die Wirtschaftsförderung Aufgaben wie diese übernehmen. Und zur Eröffnung – vielleicht sogar noch im Oktober – die Glückwünsche überbringen.