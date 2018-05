Stehender Applaus für "Lünsche paletti recycelt"

Lüdenscheid - 750 Jahre in anderthalb Stunden – am Dienstagabend zeigten acht Schauspieler unter der Regie von Rudolf Sparing den gereimten Ritt durch die Geschichte unserer Stadt. „Lünsche paletti – woll? Recycelt!“, angelehnt an die Originalfassung der Revue aus dem Jahr 1993.

„Eine stadtgeschichtliche Revue in sieben Jahrhunderten als Moritat für Gaukler, Mimen und Politiker – erdacht, gereimt und in Szene gesetzt von Rudolf Sparing“. So lautete der Titel der Uraufführung am 17. September 1993 im Theatersaal des Kulturhauses. So war es nicht verwunderlich, dass am Dienstagabend einige der Gäste in Begleitung ihrer inzwischen erwachsenen Kinder (oder umgekehrt) in den Roten Saal kamen.

25 Jahre liegen zwischen der Uraufführung und der Wiederaufnahme, die diesmal als nostalgische Rezitation aufgelegt war. Monika Badtke gab die Gestalt gewordene Lünsche, Thomas Wewers den Medardus. Der eine samt Stehpult links auf der Bühne, die andere rechts, dazwischen eine Reihe Schauspieler und jede Menge Utensilien und Kopfbedeckungen, angepasst an das, was man im Jahrhundert gerade so trug. Zu Beispiel die grauhaarige Minipli-Perücke, die sich Christian Michael Donat als Herrgott aufs Haupthaar setzte, als er Lüdenscheid erschuf. Oder der schwarze Schleier, der Claudia Baumann als Pest umhüllte, der Zweispitz Napoleons, die Zylinder der Industriellen.

Am Rande der Bühne führte Rudolf Sparing als Erzähler durch die Jahrhunderte. Gekonnter Regieeinfall: Was vor 25 Jahren tatsächlich auf der Bühne im großen Saal geschah – Auftritte der Schützen, der Sänger, der Feuerwehr – erwähnte Sparing bei der Neuauflage manchmal nur mit einem einzigen, klug gewählten Wort. Das reichte auch denjenigen aus, die die Originalfassung nicht kannten, um sich lebhaft vorstellen zu können, wie „Lünsche paletti“ gewesen sein mochte.

So gab es am Ende stehenden Beifall für das Ensemble. Es spielten Thomas Wewers, Monika Badtke, Claudia und Uwe Baumann, Christian Michael, Donat, Klaus Finke, Hermann Joseph, Gerhard Winterhager und Rudolf Sparing.