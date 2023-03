Wiederaufforstung: Lüdenscheid strebt Partnerschaft mit Sierra Leone an

Von: Thomas Machatzke

CDU-Ratsherr Christoph Weiland (rechts) besuchte erst kürzlich den CVJM Sierra Leone und bereitete die kommunale Partnerschaft Lüdenscheid mit dem Land im Westen Afrikas vor. © CVJM

Die Stadt Lüdenscheid will sich im Zuge der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie auf eine Förderung des Bundesministeriums. Mit den einhergehenden Fördergeldern sollen Projekte in Sierra Leone verwirklicht werden und so soll auch eine globale Verantwortung bedient werden.

Lüdenscheid – Die Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Lüdenscheid hat viele Facetten. Eine davon soll in Zukunft eine kommunale Partnerschaft mit dem globalen Süden sein. Konkret: Die Stadt Lüdenscheid bewirbt sich für eine Förderung aus dem Kleinprojektefonds des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und will die entsprechend zugeteilten Fördergelder für Projekte in Sierra Leone verwenden.

Marcus Müller, Leiter des neuen Fachbereichs Umwelt und Klima der Stadt, und CDU-Ratsherr Christoph Weiland stellten das Projekt am Mittwoch im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vor. Der Termin hätte kaum passender sein können, denn gerade in der vergangenen Woche war Weiland noch selbst für acht Tage in Sierra Leone gewesen. Der CVJM-Kreisverband hat seit 1985 eine Partnerschaft mit dem CVJM im 8,4-Millionen-Einwohner-Staat im Westen des afrikanischen Kontinents.

Aus dieser Partnerschaft entstand auch die Idee einer Partnerschaft der Kommune. „Diese globale Verantwortung bedienen wir bisher noch nicht“, stellte Müller im Ausschuss fest, überließ dann aber lieber Christoph Weiland die Details. Weiland erinnerte an die Tradition der Übernahme globaler Verantwortung schon unter Bürgermeister Dieter Dzewas. Er berichtete auch von einem ersten Gedankenaustausch im Jahr 2022.

Weiland blickte aber vor allem auf die Arbeitsfelder in dem afrikanischen Land, zeigte Bilder von einer Schlammlawine aus dem Jahr 2016 und ganz aktuell von Brandrodungen. „Statt landwirtschaftliche Flächen wieder nutzbar zu machen, gibt es hier einen immensen Flächenverbrauch. Vielfach ist das Problem die Bildung“, führte Weiland aus, „zwei Drittel der Menschen können nicht schreiben und lesen. Das Risikomanagement ist inzwischen fünfsprachig herausgegeben worden für Sierra Leone – und auch auditiv. Wichtig ist es, die Menschen für die Probleme zu sensibilisieren, ein Bewusstsein zu schaffen.“

Gute Kontakte des CVJM ermöglichten die Partnerschaft

Die kommunale Partnerschaft ist erst einmal auf ein Jahr angelegt. So ist es bei diesem Ansatz durchaus üblich. Innerhalb dieses Jahres sollen Projekte ganz bewusst umgesetzt werden. Wie dies aussehen soll, hat Christoph Weiland auf seiner Sierra-Leone-Hilfe vorbereitet. „Der Besuch war ganz bewusst gewählt, um Fleisch an den Knochen zu bekommen“, sagt der Vorsitzende des CVJM West in Lüdenscheid. Weiland ist überzeugt, dass diese neue Partnerschaft ohne die guten Kontakte des CVJM gar nicht hätte umgesetzt werden können.

Interkommunaler Dialog mit globalem Süden Auch im Jahr 2023 können deutsche Kommunen im Rahmen des „Kleinprojektefonds kommunale Entwicklungspolitik“ eine Zuwendung zur Durchführung von Kleinprojekten beantragen. Dieses Unterstützungsangebot wird von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global im Auftrag und mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Die Zielsetzung des Kleinprojektefonds besteht darin, Kommunen Einstiegshilfen in neue Maßnahmen und Partnerschaften der kommunalen Entwicklungspolitik zu geben und somit die entwicklungspolitische Diskussion und das Engagement in deutschen Kommunen zu beleben und zu vertiefen sowie die Vernetzung relevanter Akteure zu unterstützen. Darüber hinaus soll der interkommunale Dialog mit dem Globalen Süden gefördert werden.

Inhaltlich sollen die Projekte so aussehen, dass die Fördergelder, die vom Bund über Lüdenscheid nach Sierra Leone laufen sollen, in ganz konkret gesteuerte Aufforstungsprojekte in den Städten Lungi, Bo und Kenema fließen sollen. „Der Antrag ans Bundesministerium ist in Vorbereitung“, sagt Weiland. Bestenfalls werden Fördergelder in Höhe von 30 000 Euro für Sierra Leone zur Verfügung stehen. Und: Die Ergebnisse der Partnerschaft werden konkret messbar sein. „Die Wiederaufforstung ist ein ideales Projekt für diese Partnerschaft, denn sie ist hier wie da ein großes Thema“, sagt Weiland.

Die Unterstützung von Lüdenscheid für Sierra Leone ist derweil keine, die ähnlich wie beim CVJM-Kreisverband mit direkter (ehrenamtlicher) Arbeit von Lüdenscheidern vor Ort verbunden ist. Trotzdem sehen Müller und auch Weiland die Partnerschaft als großen Gewinn für die Stadt, weil so die Hilfe für den globalen Süden ins Bewusstsein der Lüdenscheider Bürger gerückt wird. In diesem Kontext ist die Teilhabe der Bergstadt am Kleinprojektefonds des Bundes alles andere als eine Kleinigkeit.