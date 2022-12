Wiederaufforstung: Lüdenscheider Elektronikunternehmen finanziert 5000 Setzlinge

Von: Leon Malte Cilsik

Revierförster Marcus Teuber demonstriert das Pflanzen von Elsbeeren, die am Waldrand mit Einzelschutz vor Wildverbiss bewahrt werden sollen. © Malte Cilsik

Die Insta GmbH finanziert im zweiten Jahr in Folge eine Pflanzaktion in Lüdenscheid – und wurde damit bereits zum Vorbild für andere.

Lüdenscheid – „Angesichts der vor uns liegenden Aufgabe ist das Engagement lokaler Akteure absolut Gold wert“, kommentiert Revierförster Markus Teuber eine Pflanzaktion, die im zweiten Jahr in Folge von der Insta GmbH finanziert wurde. Allein 250 Hektar städtischen Waldes gelte es nach dem Fichtensterben der vergangenen Jahre nun sukzessive aufzuforsten – dabei befindet sich der Großteil der Waldfläche im Märkischen Kreis in Privatbesitz.

Rund 25 Hektar pro Pflanzsaison – also jeweils im Frühling und Herbst – sind daher laut laut Teuber das Ziel. „Zwar gibt es effektive Förderprogramme von Bund und Land, aber Aktionen wie diese können eine wertvollen Beitrag leisten – es gibt genug zu tun.“

So übernimmt das Lüdenscheider Elektronikunternehmen auch in diesem Jahr wieder die Kosten für die Pflanzung von 5000 Setzlingen und damit die Aufforstung von 1,2 Hektar Wald in Lüdenscheid-Krummenscheid.

„Mir ist besonders wichtig, dass wir das Projekt nicht einmalig stattfinden lassen, sondern uns langfristig für die Wiederaufforstung der Waldflächen hier in Lüdenscheid einsetzen. Umso mehr freuen wir uns, dass auch andere Unternehmen aus der Region unserem Beispiel gefolgt sind“, sagt Insta-Geschäftsführer Alexander Burgbacher. Rund zehn verschiedene Firmen, Vereine und Organisationen setzen sich laut Teuber inzwischen für die Aufforstung der heimischen Wälder ein.

Insta-Geschäftsführer Alexander Burgbacher und Nachhaltigkeitsbeauftragte Vivien Fielk machten sich mit Revierförster Marcus Teuber ein Bild vor Ort. © Malte Cilsik

Für den Standort am Abzweig Sonnenscheid hat der Revierförster hauptsächlich spätfrostresistente und relativ trockenheitstolerante Stieleichen ausgewählt, die von Hainbuchen beim Wachstum stabilisiert werden sollen.

„Ergänzend dazu pflanzen wir im Waldrandbereich Wildbirne, Wildapfel, Wildkirsche, sowie Elsbeere und Walnuss mit Einzelschutz gegen Wildverbiss“, erklärt der Revierförster. Für den flächigen Schutz der jungen Pflanzen gegen Wildverbiss werde wie im vergangenen Jahr (siehe Bilder) ein Hordengatter aus Resthölzern von vor Ort errichtet.

Aufforstung finanzieren

Firmen, Privatpersonen oder andere Gemeinschaften, die ähnliche Projekte umsetzen möchte, können sich unter anderem an Gabriele Kaschke von der Stadt Lüdenscheid wenden: Tel. 02 35 1/ 17 16 51 oder gabriele.kaschke@luedenscheid.de.