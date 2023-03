Wieder Schlägerei in Diskothek: Polizeieinsatz am Rathausplatz

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

In der Nacht zu Sonntag musste die Polizei erneut wegen einer Schlägerei in einer Diskothek am Rathausplatz ausrücken.

Lüdenscheid - Wie es in einer Mitteilung heißt, war es in dem Lokal zwischen mehreren Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Daraus entstand eine Rangelei und dann gegen 3.30 Uhr ein handfester Streit, den die Beteiligten mit Fäusten austrugen. Einer der Männer bekam einen Schlag mit einem Longdrink-Glas ab.

Die Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige aus Schalksmühle (22) und Lüdenscheid (40) unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die beiden mutmaßlichen Täter sowie ein weiterer Geschädigter (30) erlitten leichte Verletzungen. Die Polizeibeamten sprachen Platzverweise gegen die Männer aus.

