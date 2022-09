Wieder Regenscheid! Mehr Niederschlag im September als im ganzen Sommer

Von: Jan Schmitz

Der Regenschirm ist in Lüdenscheid mittlerweile wieder ein wichtiges Accessoire. Im September regnete es bereits mehr als im gesamten Sommer. © Cedric Nougrigat

Nach einem extrem trockenen Sommer regnet es in der Region seit Monatsbeginn praktisch durch. Diese subjektive Wahrnehmung untermauern aktuelle Wetterdaten des Portals Kachelmannwetter.com. Demnach gehört Lüdenscheid zu den wenigen Städten in Deutschland, in denen es im September bereits mehr Niederschlag gegeben hat als zusammen in allen drei Monaten zuvor.

Lüdenscheid – So fielen vom 1. bis 19. September in Lüdenscheid 112 Millimeter Regen. Vom 1. Juni bis 31. August waren es laut Kachelmannwetter.com dagegen zusammen nur 106 Millimeter. Bereits jetzt liegt der Niederschlag im September damit deutlich über dem langjährigen Mittel (127 Prozent). Das war in den Vormonaten anders. Im August fielen 12,7 Millimeter Niederschlag und damit nur 13 Prozent des langjährigen Mittels. Auch im Juli und August war es in Lüdenscheid zu trocken. Die Statistik weist für beide Monate etwa die Hälfte des langjährigen Mittels aus.

Die Lüdenscheider Zahlen sind kein Einzelfall. Im gesamten Märkischen Kreis gab es im September mehr Niederschläge als in den Vorjahren. Besonders regenreich war laut Kachelmannwetter.com das Volmetal, wo zwischen 120 (Meinerzhagen) und 129 Millimeter (Schalksmühle) Regen fielen. Etwas geringer war die Niederschlagsmenge im Lennetal, wo die Werte bislang zwischen 88 mm (Werdohl) und 97 mm (Plettenberg) liegen. Wetterexperten gehen davon aus, dass der September in der Region feucht bleibt. In den nächsten Tagen lassen die Niederschläge zwar nach, ab dem Wochenende werden dann aber wieder Regenschauer erwartet.