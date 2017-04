Wieder Pilzbefall an Kastanien

Das Kastaniensterben geht weiter. Am Freitag wurde mit der Fällung von drei Bäumen an der Talstraße/Einmündung Im Volksfeld begonnen.

Lüdenscheid - Das Kastaniensterben in Lüdenscheid geht weiter. Am Freitag wurde an der Talstraße in Höhe der Einmündung zu der Straße „Im Volksfeld“ mit der Fällung dreier Bäume begonnen.

Andreas Fritz, stellvertretender Werkleiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL), spricht von einem „Riesenproblem“, das aber nicht nur Lüdenscheid betreffe.

Das Bakterium Pseudomonas befällt die Rosskastanien und nistet sich an unterschiedlichen Stellen ein. „Oft sieht das Laub ganz gesund aus und dennoch bricht ein Ast ab“, sagt Fritz. „Wir haben da eine lange Liste.“ Der STL führe Jahr für Jahr regelmäßig Baumkontrollen im Stadtgebiet durch und überprüfe Baum für Baum. „Bei manchen wiederholen wir das auch.“ Dabei spielt die Verkehrssicherungspflicht eine große Rolle. Denn bricht ein Ast ab oder stürzt gar ein Baum um und verursacht Sach- oder gar Personenschäden, ist die Stadt in der Haftung.

„Das Bakterium an sich richtet keinen großen Schaden an. Gefährlich sind die Pilze, welche die entstehenden Eintrittspforten nutzen. Sie zerstören den stabilen Holzkörper, durchtrennen Leitbahnen und lassen das Holz aufreißen“, schreibt das „Baumpflege-Portal“. Zuletzt waren deshalb Kastanien am Loh und an der Hotopstraße gefällt worden.