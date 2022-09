Wieder ein bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Lüdenscheid

Von: Stefan Herholz

Erneuter Raubüberfall auf einen Supermarkt in Lüdenscheid: Mit einer Pistole und einer Machete bewaffnet haben zwei Männer am Donnerstagmorgen zwei Angestellte des Edeka in Brügge bedroht und Geld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Lüdenscheid - Zwei unbekannte Männer haben nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen den Edeka-Supermarkt Am Wasserturm in Brügge überfallen.

Die beiden Männer lauerten offenbar einem Angestellten und einer Angestellten auf, als diese den Markt gegen 5 Uhr betreten wollten. Unter Vorhalt einer Machete sowie einer schwarzen Handfeuerwaffe zwangen die Täter die beiden Angestellten in den Supermarkt. Dort verlangten sie dann Bargeld.

Überfall auf Edeka in Lüdenscheid-Brügge: Täter entkommen mit Geld

Das Geld wurde von den Supermarkt-Mitarbeitern in eine schwarze Puma-Sporttasche gelegt. Mit dieser flüchteten die Täter anschließend zu Fuß in Richtung Bahngleise, nachdem sie die beiden Mitarbeiter des Supermarktes zuvor noch gefesselt hatten. Die beiden Geschädigten konnten sich später selbstständig befreien.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter, der mit der Machete bewaffnet war, ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine schlanke bis normale Statur und spricht Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Jogginghose, schwarze Handschuhe und hatte sein Gesicht mit einem grauen Tuch maskiert.

Der zweite Täter, der mit der Handfeuerwaffe bewaffnet war, ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine normale Statur und spricht ebenfalls Deutsch. Er trug ebenfalls eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Jogginghose und schwarze Handschuhe. Er hatte sich mit einem schwarzen Tuch maskiert.

Überfall auf Edeka in Lüdenscheid-Brügge: Polizei sucht Zeugen

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid oder jeder andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Bereits im Frühjahr hatte es in Lüdenscheid eine Serie bewaffneter Raubüberfalle gegeben. Im Juni waren dann vier Tatverdächtige festgenommen worden.