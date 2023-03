Wieder Brandstiftung am Buckesfeld: VW Scirocco wird ein Raub der Flammen

Von: Olaf Moos

Wenige Wochen nach einem rätselhaften Fahrzeugbrand im Stadtteil Buckesfeld stand dort in der Nacht zu Freitag erneut ein Pkw in hellen Flammen – diesmal auf dem Parkplatz der Berufsschule am Raithelplatz.

Lüdenscheid - Ein Autofahrer sah gegen 23.15 Uhr das Feuer beim Vorbeifahren und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Trotz der Löscharbeiten brannte der VW Scirocco vollständig aus – und erlitt einen Totalschaden. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In der Nähe des Brandortes entdeckte eine Zeugin gegen 2.45 Uhr abermals einen Brand und löste Alarm aus. Diesmal standen ein Holzzaun und Tapetenreste in Flammen. Auch in diesem Fall rückte die Feuerwehr zu Löscharbeiten aus.



Wer zu den angegebenen Zeiten verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 mit der Polizeiwache in Verbindung zu setzen.