Wieder Altpapiercontainer in Flammen: Polizisten löschen Flammen an Loher Straße

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Hoffmann

Erneut stand am späten Montagabend ein Altpapiercontainer in Flammen, diesmal an der Loher Straße.

Lüdenscheid - Eine Polizeistreife, die gerade in der Nähe des Brandortes war, bemerkte das Feuer gegen 23.35 Uhr. Laut Polizeibericht befand sich der Brand noch im Anfangsstadium, die Beamten löschten die Flammen umgehend, bevor weiterer Schaden entstehen konnte.

Ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ist eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 auf der Wache zu melden.

Seit mehreren Wochen zünden Brandstifter im gesamten Stadtgebiet an den STL-Wertstoffsammelstellen immer wieder Altpapierbehälter an. Die Sachschäden sind beträchtlich.