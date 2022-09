Wie geht es mit den Energiepreisen weiter? Das sagt Lüdenscheids Stadtwerke-Chef Neumann

Umlagenpaket kommt wohl zum 1. November

+ © Machatzke, Thomas Aufmerksam lauschten die Gäste der SPD-Veranstaltung am Mittwochabend dem Vortrag von Stadtwerke-Geschäftsführer Volker Neumann. © Machatzke, Thomas

Es war die fachliche Einordnung einer so schwierigen wie unerquicklichen Lage – und dies am Vorabend der Verwaltungsratssitzung der Stadtwerke. Und trotzdem stellte sich Stadtwerke-Geschäftsführer und Enervie-Vorstand Volker Neumann am Mittwoch im Kulturhaus den Fragen der Lüdenscheider Sozialdemokraten, die Neumann zum Thema Energiesicherheit/Krisenvorsorge eingeladen hatten.

Lüdenscheid – Neumann holte weit aus und erläuterte Zusammenhänge und Ursachen für eine Entwicklung, die beim Verbraucher vielfach noch gar nicht angekommen ist in ihrem ganzen Ausmaß. „Der Energiezuschuss kommt eigentlich ein halbes Jahr zu früh“, stellte Neumann fest, „die erste Explosion erleben wir zum 1. Januar.“

Ursache und Wirkung: Was Enervie und Stadtwerke dieser Tage beim Kauf der üblichen Gas- und Strom-Tranchen erleben, hätte sich vor gar nicht so langer Zeit niemand träumen lassen. Beim Gas von 16 bis 17 Euro im Juli 2021 auf vor kurzem 310 Euro pro Megawattstunde, beim Strom ganz ähnlich von 50 Euro auf mehr als 1000 Euro pro Megawattstunde. Erhöhungen, die wie üblich mit zeitlichem Versatz weitergegeben werden an den Kunden.



Neumann redete nichts schön, aber er versuchte, Mut zu machen, wo es ging. Der energie-intensiven Industrie, die so sehr um die Grundlage ihrer Produktion bangt, falls der Bund nach Frühwarnstufe und Alarmstufe tatsächlich irgendwann die Notfallstufe beschließen und den Gashahn zudrehen sollte: „Wenn die Bundesnetzagentur es verfügt, müssen wir es ausführen“, stellte Neumann fest, „das ist eine ganz schlimme Vorstellung. Niemand bei uns hat Interesse, irgendwem den Gashahn zuzudrehen. Wir hoffen, dass es nicht so kommt.“ Betroffen, so Neumann, seien Unternehmen, deren Verbrauch über 10 MW liege. Davon gebe es in Lüdenscheid nur eines.



Wie geht es mit den Energiepreisen weiter? Das sagt Lüdenscheids Stadtwerke-Chef Neumann

Dem Privatkunden machte Neumann insofern Mut, dass bei ihm niemand ans Gas gehen werde. Auch an die Einführung eines Basisverbrauchs glaubt er nicht („Wir kennen nur den Zähler, wissen aber nicht, wie viele Personen sich dahinter befinden. Wie soll das technisch gehen?“). Dass indes Gas und Strom auch für den Privatverbraucher teurer werden, das beschönigte er nicht. Ab September werden die Stadtwerke nach dem Ablesen der Zähler ihre Rechnungen mit den neuen Abschlagszahlungen verschicken – und die werden, so Neumann, bereits auf das Niveau angepasst sein, das die Stadtwerke für 2023 für realistisch halten. Für viele Kunden dürfte diese Verkündung neuer Realitäten ein Schock werden.



Dazu kommen Gasbeschaffungsumlage, Gasspeicherumlage und Bilanzierungsumlage. In Summe 3,05 Cent pro Kilowattstunde. Am 18. August beschlossen soll dieser Betrag ab 1. Oktober an den Kunden weitergegeben werden. Die Stadtwerke aber planen dies rechtssicher mit sechs Wochen Vorlauf erst zum 1. November zu tun.



+ Volker Neumann erklärte die Situation aus dem Blickwinkel der Stadtwerke in Lüdenscheid. © Machatzke, Thomas

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Voß, der auch Vorsitzender des Stadtwerke-Verwaltungsrats ist, rechnete vor, dass allein diese Umlagen bei 20 000 Kilowattstunden, dem Verbrauch einer Familie (Vater, Mutter, zwei Kinder), 726 Euro Mehrbelastung im Jahr bedeuten würde. Teuerungen beim Gaspreis sind da noch nicht eingerechnet. Neumann sprach davon, auf Privatkunden zugehen zu wollen, zum Beispiel, um Ratenzahlungen zu verhandeln, und auch flexibel mit Industriekunden nach Lösungen zu suchen.



Fabian Ferber, Stadtverbandsvorsitzender der SPD, ordnete das Thema politisch ein. Er kennt die Sorgen und Nöte vieler Unternehmen aus seiner Gewerkschaftsarbeit. „Wenn wir für die energie-intensive Industrie keine Antworten finden, wird von ihr nicht viel übrig bleiben. Es muss noch mehr getan werden“, stellte er fest, lobte das 3. Entlastungspaket der Ampel und schob trotzdem nach, das dem bald ein 4. Paket folgen müsse.

Einigkeit herrschte, dass das Problem nicht in Lüdenscheid gelöst werden wird. „Was sollen die Stadtwerke tun, wenn die Politik nicht einspringt?“, stellte Ferber fest und wurde grundsätzlich: „Wir müssen die Lehren aus den Privatisierungswellen ziehen, die uns heute so wenig Handlungsspielraum geben, müssen auch über Deckelmechanismen nachdenken. In dieser Zeit der Krise funktioniert die Marktwirtschaft nicht.“