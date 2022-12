Mit dem Rollstuhl aufs Eis: Wie barrierefrei ist der Lüdenscheider Weihnachtsmarkt?

An der Eisbahn: Der Blick auf die Eisbahn ist nur an wenigen Stellen möglich. Aber: Auch Rollstuhlfahrer könnten theoretisch aufs Eis mit sogenannten Eisgleitern. © Lorencic, Sarah

Wie barrierefrei ist der Weihnachtsmarkt in Lüdenscheid? Was ist möglich, wenn man im Rollstuhl sitzt? Ein Test, der Grenzen zeigt und sensibilisiert.

LN-Praktikantin Merle Arendt (14) ist aufgrund von einer Spinalen Muskelatrophie (SMA) auf einen Rollstuhl angewiesen und hat getestet, was auf dem Weihnachtsmarkt möglich ist und was nicht.

VON MERLE ARENDT

Lüdenscheid – Viele Menschen zieht es in der Vorweihnachtszeit auf den Weihnachtsmarkt. Ich war jedoch wenig auf Weihnachtsmärkten, da mich immer jemand begleiten muss und es oft viele Hindernisse gibt. Deswegen war ich auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt und habe getestet, wie barrierefrei dieser ist.

Glühwein kaufen würde gehen

Seit 17 Jahren steht Thomas Jacob mit seinem Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt. Vor seinem Stand ist eine Rampe, die er eigentlich erst nur für Menschen, die auf Rollatoren angewiesen sind, angebracht hat. „Ich habe am Anfang nicht an Rollstühle gedacht.“



Barrierefreiheit auf dem Weihnachtsmarkt: Der Glühweinstand von Thomas Jacob hat eine Rampe, die beim Test auf Barrierefreiheit auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt unserer LN-Praktikantin positiv aufgefallen ist. © Cedric Nougrigat

Rampen können aber nicht nur nützlich sein, sie können auch rutschig sein. Marco Hirschfeld vom Bonbon-Stand hat schlechte Erfahrungen mit Rampen gesammelt. Eine Frau hat sich auf der rutschigen Fläche das Fußgelenk gebrochen. Thomas Jacob weiß auch, dass eine Rampe eine Stolperfalle sein kann. Nicht zuletzt bei denen, die mehr als einen Glühwein getrunken haben, erzählt er und lacht. Deshalb hat er rot-weißes Klebeband an den Rändern der Rampe befestigt. Möglichkeiten gibt es also.



Hohe Stände

Der Bonbon-Stand steht am Hang, weshalb es einen Höhenunterschied gibt. Den gleicht Marco Hirschfeld mit Stützen aus. Auf der linken Seite ist der Stand niedriger, auf der rechten ist er höher. Dementsprechend hat er auch seine Bonbons sortiert: Die Fruchtigen auf die niedrige Seite, wo Kinder noch einen Blick drauf werfen können. Auf der anderen Seite platziert er eher Lakritz und Kräuterbonbons. Leider sehe ich jedoch nicht viel aus meiner Position – ich sitze niedriger, als Kinder groß sind. Ich schaue nur gegen die Wand des Standes. Jedoch ist Marco Hirschfeld sehr hilfsbereit und zeigt mir sein Sortiment – das mache er für jeden, der auf Hilfe angewiesen ist, sagt er. Eine Stufe hat er nicht, da diese auch eine Barriere für Ältere Menschen wäre.



Barriere, aber Hilfsbereitschaft: Marco Hirschfeld zeigt seine Auswahl an Bonbons und kommt Menschen im Rollstuhl gerne entgegen. © Cedric Nougrigat

Bummeln ist kaum möglich - bis auf wenige Ausnahmen

Vor dem Stand mit Dekoration aus dem Erzgebirge ist auch eine Rampe angebracht. Im Laden selbst sind die Gänge überraschend breit. Marita Langhoff-Suliani ist die Inhaberin und steht seit zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt. Ihre Schwester, erzählt sie, sitzt auch seit 20 Jahren im Rollstuhl. „Da ist man dann sensibler“, sagt sie und hat Verständnis für mich. Die meisten anderen Stände ähneln dem Bonbon-Geschäft. Was auf den Ständen präsentiert wird, kann ich nicht ohne Hilfe sehen. Wohl aber alles, was an Gondeln aufgehangen ist, etwa Taschen, Mützen und auch Lebkuchenherzen.



Würstchen gibt es nicht barrierefrei

An den Würstchenständen stehen keine Rampen und die Fläche rund um die Verkaufstheke ist zu klein, als dass ich mit meinem Rollstuhl dort Platz hätte. Betreiber Daniel Ilcev, der seit ungefähr 20 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in Lüdenscheid steht, hat seinen Mitarbeitern gesagt, dass sie immer auf die Kunden zugehen sollen, wenn sie Hilfe brauchen. Ab und zu komme das vor, weil auch Älteren die Stufe zu hoch ist.



Im Gespräch mit Daniel Ilcev über die Barrierefreiheit auf dem Weihnachtsmarkt. © Cedric Nougrigat

Tische gibt es nur für alle, die stehen können

Wo isst man, wenn man sich etwas gekauft hat? Mir ist aufgefallen, dass es nur Stehtische gibt, an die ich nicht mit meinem Rollstuhl heranfahren kann. Mein Kopf kommt gerade an die Tischfläche. Daniel Ilcev war das gar nicht bewusst, wie er sagt. Er versicherte, dass er auf dem Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr niedrigere Tische aufbaut. Solche, an denen dann auch Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, ältere Menschen mit Rollatoren und auch Kinder essen können.



Eisbahn: Ja, auch im Rollstuhl könnte man auf die Eisfläche

Vor allem die Kinder sind es, die die Eisbahn auf dem Sternplatz gerne nutzen. Auch hier kann ich nur vor der Bande warten. Wegen der Werbung rund um die Bahn kann ich nur an einer Stelle die Eisfläche sehen. Aber gäbe es für mich hier eigentlich eine Möglichkeit? Ja! Es gibt sogenannte Eisgleiter, die man unter die Räder des Rollstuhls klemmtund damit dann auch übers Eis fahren kann. Abgeneigt sind die Betreiber, angesprochen auf etwaige Möglichkeiten, nicht. Als sie mich sehen, nehmen sie die Idee direkt mit ins kommende Jahr und möchten sich über Möglichkeiten für Menschen wie mich informieren, sagen sie.

Wo kann ich essen? Stehtische sind für Rollstuhlfahrer zu hoch. © Cedric Nougrigat

Fazit

Ich bin sehr positiv überrascht von der Barrierefreiheit und den hilfsbereiten Verkäuferinnen und Verkäufern. Dennoch würde ich mir wünschen, dass Menschen mit Beeinträchtigung nicht außen vor gelassen werden. Den mir fällt auf, dass viele Menschen mich anschauen – so wie immer. Ich wünsche mir in Zukunft nur eins: dass Menschen mit Behinderung nicht so angeschaut werden, als ob sie falsch wären, sondern ihnen einfach mal ein Lächeln geschenkt wird.