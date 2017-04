Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: „Wie ein Einsatz gegen Terroristen“

Lüdenscheid - „Nicht jede polizeiliche Tätigkeit ist eine Vollstreckungshandlung.“ Es besteht also Klärungsbedarf für Strafrichter Andreas Lyra. Ob der 47-jährige Angeklagte tatsächlich verbotenen Widerstand geleistet hat, wie es in der Anklage steht, muss die Beweisaufnahme ergeben. Der Leiharbeiter fühlt sich zu Unrecht beschuldigt.

Die Eheleute haben mal wieder Streit. Sie sagt, er habe sie schon oft geschlagen. Am 27. November gegen 2.30 Uhr – es ist vier Grad kalt – steht sie schließlich im Nachthemd auf der Grüberstraße. Ihr Mann hat „einiges gesoffen“, wie der Richter sagt, hat sie rausgeschmissen, die Klingel abgeklemmt und die Tür verriegelt. In der Wohnung ist noch sein Stiefsohn (6). Die Frau ruft die Polizei. Der Betrunkene lässt die Beamten nicht rein. In der Akte ist der Ruf „Verpisst euch!“ dokumentiert.

Nach einer halben Stunde reicht’s. Die Feuerwehr trifft ein, um die Tür aufzubrechen. Da besinnt sich der 47-Jährige in letzter Sekunde und öffnet. Ab jetzt gibt’s zwei Versionen.

Die Variante des Angeklagten: „Mir kam die Tür entgegen geflogen, ich landete auf dem Boden.“ Die Beamten hätten ihm zwei Rippen angebrochen und Handschellen schmerzhaft eng angelegt. „Ich dachte, das ist wie ein Einsatz gegen Terroristen.“ Und im Streifenwagen auf dem Weg in die Zelle „hat sich einer an mir ausgetobt und mir die ganze Zeit mit beiden Fäusten den Kopf gegen die Scheibe gedrückt“.

Die Version der Polizisten klingt erwartungsgemäß anders. Der Dienstgruppenleiter sagt: „Er riss plötzlich die Tür auf, schrie uns an und kam mit erhobenen Fäusten auf uns zu.“ Eine „einsatzbegleitende Kommunikation“ sei in den paar Sekunden nicht möglich gewesen. Die Bezeichnung „ihr Spastis“ bringt dem Mann obendrein eine Beleidigungsklage ein.

Für Richter Lyra ist die Sache „etwas aus dem Ruder gelaufen“, doch das Verhalten der Beamten sei nachvollziehbar. „Es war eine Vollstreckungshandlung. Polizisten müssen nicht darauf warten, eins auf die Schnauze zu kriegen.“ Das Urteil: 1350 Euro Geldstrafe. Dagegen will der 47-Jährige Berufung einlegen.