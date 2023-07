WHO-Verträge: Lüdenscheiderin zieht wieder vors Bundesgericht

Von: Thomas Machatzke

Das Bundesverfassungsgericht wird sich mit der Beschwerde von Marianne Grimmenstein und Uwe Kranz beschäftigen müssen. © Uli Deck

Die Lüdenscheider Aktivistin Marianne Grimmenstein hat gemeinsam mit Uwe Kranz, ehemaliger Präsident des Landeskriminalamtes in Thüringen, im Juni beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen zwei vorgesehene neue Verträge der Weltgesundheitsorganisation WHO eingereicht.

Lüdenscheid – Für die in Budapest 1946 geborene Grimmenstein, die seit 1968 in Lüdenscheid lebt und in der Bergstadt als Lehrerin für Block- und Querflöte an der Musikschule der Stadt arbeitete, ist es nach einer Verfassungsbeschwerde gegen die Freihandelszone Ceta und TTIP im Jahr 2016 wieder der Gang vors Bundesverfassungsgericht.

Inhaltlich wenden sich Grimmenstein und Kranz bei ihrer Beschwerde diesmal gegen die Verschärfung der Internationalen Gesundheitsvorschriften IHR (International Health Regulation) und gegen den Pandemievertrag CA+ (Convention Amendment). Sie halten die beiden Vertragsentwürfe der WHO, denen der Bundestag im Mai bereits zugestimmt hat, für grundgesetz- und völkerrechtswidrig.

„Die in beiden Entwürfen formulierten Befehls-, Kontroll- und Sanktionsrechte gehen weit über den bisherigen Empfehlungscharakter hinaus, stellen sich als eine Übertragung staatlicher Hoheitsfunktionen an die WHO heraus und verletzen die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie die Grund- und Menschenrechte seiner Bürger“, begründen beide ihre Beschwerde.



Daneben kritisieren die beiden im Pandemievertrag CA+, dass mit Artikel 18 des Vertrages gegen Falsch- und Desinformation im Falle einer Pandemie die „informationellen Freiheitsrechte der Bürger und der freien Presse“ verletzt würden – und zwar, so die Theorie der beiden Antragsteller, um die Impfnachfrage sicherzustellen.



Inhaltlich muss diese Beschwerde nun in Karlsruhe bewertet werden. Bei ihrer Verfassungsbeschwerde im Jahr 2016 war Grimmenstein lange Zeit bundesweit in den Schlagzeilen und erhielt auch viel Zuspruch für ihr Anliegen. Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hatte Grimmenstein im Jahr 2017 sogar in der NRW-Staatskanzlei für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen.



In Zeiten der Corona-Pandemie verbreitete Grimmenstein auf ihrer Internetseite gemeinwohl-lobby.de auch Inhalte von Querdenkern und Reichsbürgern und wurde dafür kritisiert, erhielt aber auch Unterstützung von der neu entstandenen Partei „Die Basis“. Bei der Veranstaltung der Basis-Partei kürzlich an der Hohen Steinert hatte Grimmenstein auch ihre Verfassungsbeschwerde in einem Vortrag vorgestellt.