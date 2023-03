Eine Butze im MK wird zum irischen Pub

Von: Jutta Rudewig

Whiskerlad will den Kirchhahn in einen irischen Pub verwandeln. © Paddy Gee

Gesang, Gitarre, Bodhrán und eine Atmosphäre wie in einem irischen Pub - das gibt‘s in der Butze in Nannis Kirchhahn zusammen mit dem Duo Whiskerlad.

Lüdenscheid – Whiskerlad aus Dortmund sind am 25. März nach fast genau einem Jahr wieder mit schottischer und irischer Musik zu Gast in der Butze in Nannis Kirchhahn.



Das Folkduo bietet Pub-Kultur und konnte schon öfter im Dahlmann-Saal an der Grabenstraße und auch in Nannis Kirchhahn überzeugen. Paddy Gee, Gesang, Gitarre, Tenor Banjo, Bodhrán, steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne. Er war einer der Motoren der legendären Kilkennys Band und Gründer von Ten Pints After, die bei Dahlmann mehrere Male vor vollem Haus gespielt haben. Marc Hoper, Gesang, Gitarre, Bodhrán, ist Gründungsmitglied der Folkband An Spiorad.



Tickets Tickets gibt es im Vorverkauf für zehn Euro plus Gebühr in Nannis Kirchhahn und im Klein Oho im Stern-Center oder über info@nannis-kirchhahn.de. An der Abendkasse kostet das Ticket 12 Euro.

Paddy und Marc, so heißt es über die Musiker, verbindet die Liebe zur traditionellen irischen und schottischen Folkmusik. Mit der Gründung von Whiskerlad war es nun an der Zeit, endlich etwas Gemeinsames entstehen zu lassen. Das Publikum darf sich auf viele altbekannte Lieder zum Mitsingen einstellen, heißt es seitens des Veranstalters. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, vor Konzertbeginn noch in der Gaststätte ab 17 Uhr zu Abend zu essen. Um Reservierung wird gebeten.

