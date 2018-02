WhatsApp hilft im Notfall

Unkomplizierte Standortbestimmung für jedermann

+ © Kaiser Verena Kasperek, Sandra Manß und Stephan Volkmann (von rechts) bei der Test-Standortbestimmung in der Leitstelle © Kaiser

Lüdenscheid - Am Anfang war es dieser Mountainbiker, der im Wald gestürzt war, nicht wusste, wo er sich befand und mit dem Smartphone einen Notruf absetzte. Der kam bei der Kreisleitstelle in Lüdenscheid an – und setzte viel mehr in Gang als den klassischen Rettungsweg. Stephan Volkmann, Leiter der Kreisleitstelle am Dukatenweg, erinnert sich noch gut an das, was folgte: Seitdem habe man die Standortbestimmung per Smartphone verfeinert und vereinfacht.