WhatsApp-Betrug: Durchsuchungen in ganz NRW, auch in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Fabian Sommer/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Polizei und Staatsanwaltschaft sind einer Bande auf der Spur, die in großem Stil per betrügerischen WhatsApp-Nachrichten und Telefonaten Geld ergaunert haben soll. Am Morgen vollstreckten Fahnder 14 Durchsuchungsbeschlüsse in ganz NRW, darunter in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Die Polizeibeamten haben am Donnerstagmorgen in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens zugeschlagen und rückten zeitgleich an 14 Orten an, um Wohnungen und andere Objekte zu durchsuchen. So können sich Verdächtige nicht gegenseitig warnen und Straftaten verdecken.

Bei den Zielpersonen handelt es sich um 14 Verdächtige im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Die Ermittlungsbehörden werfen ihnen gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Sie sollen in mindestens 100 Fällen durch Whatsapp-Betrug oder telefonisch unter Vortäuschung falscher Tatsachen bundesweit Bargeld im mindestens sechsstelligen Bereich erbeutet haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen mitteilten.

Durchsucht wurden Wohngebäude in Lüdenscheid, Gelsenkirchen, Köln, Essen, Duisburg, Niederzier bei Düren sowie Bergheim und Kerpen im Rhein-Erft-Kreis. Wegen Hinweisen auf eine mögliche Bewaffnung des Tatverdächtigen kam in Kerpen ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatz.

Zeitgleich vollstreckten Polizeibeamte durch das Amtsgericht Hagen erlassene Untersuchungshaftbefehle für zwei mutmaßliche Haupttäter aus Duisburg (24) und Kerpen (16). Eine weitere Person aus Duisburg (16) wurde vorläufig festgenommen.

Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt, heißt es weiter - darunter Mobiltelefone sowie eine PTB-Waffe. Weitere Einzelheiten geben die Behörden derzeit nicht preis. In der Erklärung heißt es: „Die Ermittlungen zu dem sehr umfangreichen Verfahren dauern an.“