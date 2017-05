Wettringhof: Neue Kita-Gruppe möglich

Lüdenscheid - Das Entgelt für das Mittagessen in städtischen Kindertageseinrichtungen wird zum neuen Kindergartenjahr erhöht. Darauf einigten sich die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses am Dienstagabend. Demnach steigt der Portionspreis von 3,42 auf 3,68 Euro, der Monatsbeitrag erhöht sich von 65,06 auf 69,31 Euro. Nach fünf Jahren Preisstabilität hätten die für die Kalkulation relevanten Werte nun zu einem höheren Preis geführt.

- Einstimmig fiel der Beschluss des Gremiums zur Errichtung eines weiteren Familienzentrums aus: Wie berichtet, soll die DRK-Kindertagesstätte Tinsberg zu einem Familienzentrum erweitert werden. Zum Hintergrund: Ziel der Landesregierung ist es, Familienzentren vorrangig in benachteiligten Gebieten auszubauen, um Kindern und Eltern niederschwellige Angebote zur Förderung und Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen und mit verschiedenen Bedürfnissen bereitstellen zu können. Nach der Berücksichtigung der Auswahlkriterien wurden der Stadtbezirk Innenstadt/Staberg/Knapp sowie der Stadtbezirk Tinsberg/Kluse in den Fokus genommen. Eine Bewerbung habe schließlich die DRK-Kita Tinsberg eingereicht. „Ich freue mich sehr, da gehört ein Familienzentrum hin“, erklärte Karin Löhr.

- Eltern von Kindern, die zum Schuljahr 2019/20 eingeschult werden, erhalten demnächst Post von der Stadt: Wie Susanne Sondermann von der Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung erläuterte, werde der Betreuungsbedarf der künftigen Grundschüler abgefragt. Die Auswertung soll bis Ende des Jahres erfolgen.

- Die Anschaffung des EDV-Programms „Little Bird“ zur Anmeldung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (wir berichteten) wird sich möglicherweise verschieben. Wie Fachbereichsleiter Matthias Reuver im Ausschuss erklärte, gebe es in anderen Städten Probleme mit dem Programm. „Da wir noch nicht unterschrieben haben, werden wir jetzt erst einmal abwarten.“

- Neben der Aufstellung der sogenannten „Kita-Container“ wird die Stadt möglicherweise auf weitere Reserven zur Schaffung von Kita-Plätzen zurückgreifen: Wie Matthias Reuver erklärte, könnte durch die Schließung des Jugendtreffs in Wettringhof eine weitere Kita-Gruppe in der dortigen städtischen Kindertagesstätte eingerichtet werden. „Allerdings haben wir in den Räumen einen Feuchtigkeitsschaden festgestellt, der zunächst behoben werden müsste.“

Weiterhin in Gesprächen sei man hinsichtlich der Fortführung der katholischen Kita St. Hedwig, die bekanntlich vom Kita-Zweckverband ab 2018 nicht mehr fortgeführt wird. Angedacht sei laut Reuver eine eigentümerähnliche Anmietung durch die Stadt. „Denn der Bedarf in Gevelndorf ist da und der Standort gut.“ Noch nicht geklärt sei hingegen, welche Mittel benötigt werden, um die Kita wieder betriebsbereit zu machen und wer die Eintrichtung letztlich als Träger fortführen wird. Zu beiden Vorhaben soll es entsprechende Vorlagen im nächsten Jugendhilfeausschuss geben.