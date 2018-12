Wetterwarnungen für MK und Lüdenscheid: Nach dem Schnee droht Glatteis

Für Lüdenscheid gelten am Sonntagmorgen zwei amtliche Wetterwarnungen.

[UPDATE 11:39 Uhr] Lüdenscheid - Nach den Schneefällen der letzten Stunden sind gleich zwei amtliche Wetterwarnungen noch aktuell. Diese gelten für Lüdenscheid und den gesamten Märkischen Kreis.

Laut Homepage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es eine amtliche Warnung vor Glatteis, die zunächst nur bis 11 Uhr galt. Der DWD hält die Warnung aber auch danach aufrecht. Sie gilt nun bis 14 Uhr. Demnach wird in den kommenden Stunden Regen erwartet. Beim Übergang von Schnee in Regen muss daher in Lüdenscheid und dem ganzen Märkischen Kreis örtlich mit Glatteis gerechnet werden.

Der DWD schreibt: "ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten!"

Ebenfalls gilt eine amtliche Warnung vor Frost in den besagten Gebieten, die noch bis Sonntag, 13 Uhr, aufrechterhalten wird. Demnach tritt örtlich mäßiger Frost zwischen -2 °C und -7 °C auf.

+ Ein Blick über das verschneite Lüdenscheid. © Jan Schmitz

UPDATE: Auf Anfrage berichtet die Polizei in Lüdenscheid, dass es bislang"wider Erwarten" keine wetterbedingten Unfälle gegeben habe.

Das dürfte auch der Grund sein, warum der STL in Lüdenscheid trotz mittlerweile weitgehend geräumter Straßen nach wie vor im Dauereinsatz ist.

Schon vor einigen Wochen hat der STL erklärt, wie er für diesen Winter aufgestellt ist:

Wenn es glatt wird, können binnen weniger Minuten Dutzende Mitarbeiter aktiviert werden. Mit den Mitarbeitern von Subunternehmen sind in der Zuständigkeit des STL bis zu 100 Personen im Winterdienst eingesetzt. Beim Volleinsatz stehen rund 70 Fahrzeuge – vom Lkw bis zum Mini-Traktor für die Gehwege – bereit. Auch Fußtrupps sind dann unterwegs, um zu räumen. Zudem bedient auf dem Lüdenscheider Stadtgebiet Straßen.NRW mit eigenen Mitarbeitern und Fahrzeugen Bundesstraßen und Autobahnen.

+ Der Winterdienst läuft an (Symbolbild). © dpa 700 Tonnen reichen manchmal nur drei Tage Das Salzlager des STL ist zwar gut gefüllt, es ist aber auch vergleichsweise klein. Bei einem starken Wintereinbruch würden die aktuell eingelagerten 700 Tonnen gerade einmal für drei Tage reichen. In einem Außenlager befinden sich noch einmal 100 Tonnen.

Lagerflächen beim Lieferanten Um Engpässe bei der Salzversorgung wie im Winter 2010/2011 zu vermeiden, bedient sich der STL daher mittlerweile externer Lagerflächen direkt bei den Lieferanten. Hier haben die Lüdenscheider noch einmal 3 000 Tonnen geordert, die im Bedarfsfall abgerufen werden können.

Hier geht es direkt zu den laufend aktualisierten Wetterwarnungen des DWD.