Wetterdienst gibt Vorwarnung heraus: Unwetter drohen in Lüdenscheid und MK  

Märkischer Kreis - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Morgen eine Vorwarnung für Lüdenscheid und den gesamten Märkischen Kreis herausgegeben. Ab dem Mittag drohen Unwetter.

Die sogenannte Vorabinformation Unwetter geht davon aus, dass ab 14 Uhr schwere Gewitter über das Gebiet ziehen. Eine amtliche Wetterwarnung wird voraussichtlich erst kurz vor Beginn des vor Ort erwarteten Unwetters herausgegeben.

Die Vorwarnung gilt bis Donnerstagmorgen, 3 Uhr. Demnach kommen ab dem Nachmittag von Südwesten her kräftige Gewitter auf. Diese sind insbesondere begleitet von Starkregen (20 bis 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, örtlich auch noch mehr).

+ Die Vorwarnung des DWD von 9.32 Uhr. © DWD Zudem sind im Zusammenhang mit den zu erwartenden linienhaft angeordneten Gewittern Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h (Bft 9 bis 10) zu erwarten, einzelneorkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) sind laut Deutschem Wetterdienst nicht ausgeschlossen. Eine weitere Begleiterschienung ist größerer Hagel zwischen 2 und 3 Zentimetern Durchmesser.

Hier geht es direkt zu den DWD-Warnungen

Die Gewitter ziehen in mehreren Etappen durch und dauern gebietsweise bis in die Nacht zum Donnerstag an. Die heftigsten Entwicklungen sind laut DWD jedoch vom späten Nachmittag bis eingangs der Nacht zu erwarten.

+ Örtlich wird Hagel erwartet. © picture alliance/dpa Der Wetterdienst erklärt zudem den Zweck dieser Vorabinformationen. Es sei ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen.

Bewohner der betroffenen Gebiete sollten die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. Come-on.de berichtet an dieser Stelle fortlaufend.

Die private Unwetterzentrale hat ebenfalls eine Vorwarnung vor Gewitter für den Märkischen Kreis veröffentlicht. Hier heißt es: "Warnstufe Rot ist möglich". Sie gilt heute von 16 Uhr bis Donnerstag um 4 Uhr alle Höhenstufen.