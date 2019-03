Wetter verrückt in Lüdenscheid und MK! Nach dem Sturm kommt Schnee und neue Warnung

Lüdenscheid - Schneefall am Morgen in Lüdenscheid! Der angekündigte Regen ging oberhalb von 400 Metern als Schnee nieder und "zuckerte" die Dächer der Bergstadt. Nach dem turbulenten Montag ist immer noch eine amtliche Warnung aktiv.

In den Niederungen wurde es am Dienstagmorgen nass, in Lüdenscheid und anderen Orten oberhalb von 400 Metern dagegen fiel am Morgen Schnee, der auch einige Zeit liegen blieb.

+ Am Dienstag hat es in Lüdenscheid geschneit. © Schmitz Obwohl es fast den ganzen Vormittag über fast windstill war, hielt der Deutsche Wetterdienst am Dienstag seine Warnung aufrecht. Demnach wird noch bis Dienstag, 16 Uhr vor Windböen gewarnt.

Sie können den Märkischen Kreis örtlich mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) treffen und kommen aus südwestlicher Richtung.

In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.

+ Auszug aus der Warnkarte des DWD. © DWD Sturm "Bennet" war am Rosenmontag über den Märkischen Kreis hinweggezogen und hatte für umgestürzte Bäume und Lkw gesorgt.

+ Dieser Lkw aus Geseke im Kreis Soest wurde zwischen Breckerfeld und Halver von einer Sturmböe erfasst. © Alex Talash Hier gibt es den Ticker noch einmal zum Nachlesen:

Wetter-Ticker für den MK

In den kommenden Tagen ist eine Wetterberuhigung angekündigt. Es bleibt kühl. Für den kommenden Montag werden für Lüdenscheid erneut Schneefälle angekündigt. Nachts kann es dann auch wieder Bodenfrost geben.

Wettervorhersage für Lüdenscheid