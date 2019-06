Wetter war zu gut für „The Qube“ - Party-Fotos hier

Lüdenscheid. Starker Konkurrenz durch Open-Air-Veranstaltungen in Lüdenscheid und Umgebung geschuldet, blieben die Besucherzahlen der ersten „The Qube – 4-Stunden-Party“ der Sparkasse am Samstag deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Trotz optimaler Rahmenbedingungen – Kulturhaus-Bühne als Location und mit Vincent Sonore ein angesagter DJ (Bautz-Festival) - funktionierte in Lüdenscheid (noch) nicht, was in vielen deutschen Großstädten angesagt ist.

Qube-Party im Kulturhaus Zur Fotostrecke

Das sonnige, bis in die Abendstunden hinein angenehm warme Wetter, das geradezu zum Aufenthalt im Freien einlud, erwies sich als zu starke Konkurrenz für die aufwendig inszenierte Bühnenparty mit heißen Rhythmen und tanzbaren Beats, alkoholfreien Cocktails und effektvollem Licht.

Speziell Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren standen im Fokus der Jubiläumsveranstaltung der Sparkasse. „Die Party hätte mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt“, bedauerte Kai Pritschow von der Sparkasse.