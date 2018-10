Hunds-Tage im September: Wann war es in Lüdenscheid heißer? 1947 oder 2018

Lüdenscheid - Sommer und kein Ende: Wann war der heißeste September-Tag in Lüdenscheid? 1947 oder 2018. Die Antwort und viele weitere Lüdenscheider Wetter-Rekorde gibt es hier. Da ist Mallorca nichts dagegen.

Von Mai bis August purzelten die Wetter-Rekorde in Lüdenscheid (hier nochmal zum Nachlesen). Nach dem Super-Sommer hat sich die Hitzewelle in Lüdenscheid auch im kalendarischen Herbst fortgesetzt. Die Meteorologische Station am Staberg hat den September in seiner "Wetter-Bestandteile" zerlegt.

Nicht durchgängig war es heiß: In der ersten 1. Dekade (1. bis 10. September) war es mit 15,8 Grad noch sehr warm. In der 2. Dekade (11. bis 20. September) wurde es mit 17,5 Grad noch einmal deutlich wärmer, bevor es sich dann in der 3. Dekade (21. bis 30. September) mit 10,2 Grad deutlich abkühlte.

Deutlich wärmer als das langjährige Mittel: Der September des Jahres 2018 war in Lüdenscheid mit einer durchschnittlichen Temperatur von 14,5 Grad um 1,7 Grad wärmer als das langjährige Mittel (12,8 Grad) Die bisher wärmsten Septembermonate gab es in den Jahren 2016 mit 17,5 Grad und 2006 mit 17,3 Grad.



Das gab es Jahrzehnte lang nicht mehr: Mit einer Höchsttemperatur von 30,5 Grad am 22. September gab es vergangenen Monat einen heißen Tag (Maximum mehr als 30 Grad). Die Höchsttemperatur von 32 Grad (19. September 1947) für einen September wurde somit nur relativ knapp verfehlt.

Neun statt einem Sonnentag: Es gab neun Sommertage (Maximum mehr als 25 Grad). Im langjährigen Durchschnitt gibt es im September 0,9 Sommertage und keine heißen Tage.

Frosttag 1940: Am 29. September war es am kältesten – die Temperatur sank auf 3 Grad ab. Am 30. September 1940 war es mit minus 0,1 Grad für einen September in Lüdenscheid am kältesten.

74 Stunden mehr Sonne als üblich: Die Sonne schien im September insgesamt 213,5 Stunden auf die Messgeräte auf dem Dach des Zeppelin-Gymnasiums – für einen September ist das schon sehr deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 139,1 Stunden. Noch sonniger war es nur 2016 mit 240,4 Stunden Sonnenschein.

Keine Wolke am 5. September: Auf einen Tag umgerechnet gab es vergangenen September durchschnittlich 7,1 Stunden Sonnenschein. Hervorzuheben sind hier zwölf Sonnentage (mit jeweils mehr als 10 Stunden Sonnenschein). Mit 12 Stunden Sonnenschein war der 5. September der sonnigste Tag in Lüdenscheid. Die Sonne ließ sich an zwei Tagen überhaupt nicht am Lüdenscheider Himmel blicken.

Viel zu wenig Regen: Mit nur 41 Litern Niederschlag pro Quadratmeter (m²) war der September deutlich trockener als üblich. In den Jahren 1959 (5 Liter pro Quadratmeter), 1928 (21 Liter pro Quadratmeter) und 1971 (27 Liter pro Quadratmeter) gab es allerdings noch trockenere September.

Und schon jetzt deutet sich an, dass es im Oktober neue Rekorde geben könnte.