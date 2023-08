Wetter-Pech: Veranstaltungen in Lüdenscheid abgesagt

Von: Carolina Ludwig

Wie schon vergangene Woche der geplante Auftakt mit Björn Nonnweiler muss auch an diesem Donnerstag das Konzert mit Tlako Mokgadi (Foto) ausfallen. © Björn Othlinghaus

Der Regen macht schon wieder einen Strich durch die Rechnung. Wie schon vergangene Woche müssen nun erneut Veranstaltungen abgesagt oder verlegt werden. Die Konzertreihe Straßenmusik in der Lüdenscheider Altstadt konnte noch gar nicht beginnen.

Lüdenscheid – Wie bereits vergangene Woche muss auch an diesem Donnerstag die Reihe Straßenmusik abgesagt werden, das Konzert mit Tlako Mokgadi findet nicht statt. Das bestätigte Abdulah El Youbari vom Lönneberga auf Nachfrage. „Das Wetter macht uns einen richtigen Strich durch die Rechnung“, bedauert der Gastronom, der die Konzertreihe gemeinsam mit dem Restaurant Palia Poli, Grafs Galerie und dem Alten Capitol organisiert.

Aber immerhin: Die Prognosen für den kommenden Donnerstag sehen etwas besser aus und auch die abgesagten Termine sollen nach Möglichkeit nachgeholt werden. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir auf jeden Fall die sechs Termine durchkriegen“, sagt der Organisator.



Die weiteren Termine sind Honigmut mit Erkan Besirlioglu am 10. August, Anja „Bitzi“ Bitzhenner am 17. August, Mubi am 24. August sowie Pascal Zimmer und Band am 31. August. Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, ein Hut für einen Obolus geht aber rum.



Mit der wetterbedingten Absage stehen die Gastronomen nicht alleine da: Auch das Finale der „Sommer in der Stadt“-Reihe kann nicht wie geplant stattfinden. Die gute Nachricht: Statt im Rosengarten gibt es die Kamishibai-Märchen der Stadtbücherei am Freitag von 14 bis 15 Uhr im Stern-Center. Am Samstag zieht auch der Walking Act „Lünsche Rotnasen“ der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule in das Stern-Center um (12 bis 13 Uhr), danach spielt dort von 14 bis 15 Uhr das Saxofon-Ensemble der Musikschule. Das für Samstag geplante Theaterstück „Der Drache“ des Bruchwerk Theaters aus Siegen habe man „schweren Herzens“ absagen müssen, da der Aufwand für eine Verlegung zu groß gewesen sei, teilt die LSM mit.