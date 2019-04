Am Himmel, nicht im Fernsehen: Augenzeugen der V2-Raketenabschüsse aus MK aufgetaucht 

Lüdenscheid – „Sommer 1969 – Westfalen im Mondfieber“ – die Wanderausstellung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe erreicht am 1. September die Lüdenscheider Museen. Bis dahin gibt's für das Museumsteam noch Einiges zu tun und aufzuspüren. Denn wie stets ist Ursula Delhougne, Mitarbeiterin der Museen, darum bemüht, zusätzlich zu dem vom LWL gestellten Material auch den lokalhistorischen Aspekt beizusteuern in Form von Exponaten und Erinnerungen.

„Wir haben nach unserem letzten Aufruf Kontakt zu zwei Zeitzeugen bekommen, die von Werdohl aus den Abschuss der V 2-Raketen beobachten konnten. Die Schilderungen sind so detailliert, ich glaube, die haben recht“, sagt Ulla Delhougne und will noch im Mai Videointerviews mit den inzwischen hoch betagten Märkern aufnehmen.

Die Interviews werden den Themenbereich „V2“, Hitlers „Vergeltungswaffe“ als technische Basis des Apolloprogramms, um einen spannenden Aspekt erweitern. Als Schüler von 15 Jahren konnten sie von Werdohl aus über einige klare Wintertage im Februar 1945 Abschüsse der V2-Rakete aus dem Bereich der Nordhelle beobachten.

Beobachtungen

Die kriegsbedingte Freizeit – der Unterricht in der Schule fand ab Dezember 1944 nicht mehr statt – ermöglichte die genaue Beobachtung der Vorgänge im Ebbegebirge, die sich über mehrere Tage hinzogen: Abschüsse mit einem vertikalen Kondensstreifen bis in die Atmosphäre, eine blitzartige Veränderung nach einer gleichmäßigen Vorlaufzeit, ein Doppelknall bei Durchbruch der Schallmauer Die Interviews sollen im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden. Denn immerhin, so Ursula Delhougne, seien die deutschen Entwickler des Vergeltungswaffenprogramms ja später in die USA ausgewandert und waren an dem US-Raumfahrtprogramm maßgeblich beteiligt.

Dass die Raketen aus Westfalen-Lippe, beispielsweise aus Ahaus, Heek, Billerbeck, Coesfeld und Steinfurt gen Antwerpen abgefeuert wurden, ist nachgewiesen. Doch dass sie auch aus dieser Region gestartet wurde, ist weitgehend unbekannt. Die Mitarbeiter der Museen in Lüdenscheid freuen sich über weitere Zeitzeugen, die Beobachtungen machen konnten oder aus zweiter Hand, etwa von den Eltern, von diesen Vorgängen erfahren haben. Die damaligen Gymnasiasten, so Ulla Delhougne, vermuteten die Abschüsse im Bereich Hunswinkel/ Valbert/ Crummenerl. Der Kontakt ist über die Museen der Stadt, Sauerfelder Straße 14-20, per E-Mail an wechselausstellung@luedenscheid.de oder telefonisch unter Tel. 0 23 51/17 24 05 möglich.

+ Teile der V2-Rakete sind in Lüdenscheid zu sehen. © LWL/Kainulainen

„Westfalen im Mondfieber“ wird im Anschluss an den Abbau „Weimar im Westen“ aufgebaut. Die Sommerpause der Museen nutzt das Team für den Aufbau, in den hinteren Räumen mit Lüdenscheider Aspekten wie den Interviews. Delhougne: „Nach dem letzten Aufruf in der Zeitung sind uns von einem Sammler rund 40 Schallplatten angeboten worden, Musik, die mit dem Mond zu tun hat. Man glaub gar nicht, wie viel Rock und Pop es zu diesem Thema gibt.“ So werden sich nach und nach die hinteren Ausstellungsräume in eine „Mondlandschaft“ verwandeln.

Kriegstechnik

Die Wanderausstellung „Sommer 1969 - Westfalen im Mondfieber“ wurde vom LWL-Museumsamt erarbeitet und ist derzeit schon in Münster im Museum für Naturkunde zu sehen. Thematisiert wird allerdings nicht nur die Begeisterung dieses „großen Schrittes für die Menschheit“, wird doch der Raketenantrieb eher als Kriegstechnik eingestuft. In Münster werden die Spitze einer V 2 (aus Blech) und ein Sauerstoffzerstäuber dieser NS-Waffe gezeigt – in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem KZ-Anzug. „Es sind ja mehr Zwangsarbeiter und Deutsche durch den Bau der V 2 zu Tode gekommen“, sagt Delhougne.

Wernher von Braun hatte die V2 entwickelt. Erst brachte „seine“ Rakete Sprengköpfe und am Ende Menschen ins All. Die Ausstellung verweist also auch auf die dunklen Seiten der Raumfahrtgeschichte. Das spätere Apollo-Programm basierte auf Grundlagen, die in der Zeit des Nationalsozialismus durch die Entwicklung der V2 geschaffen worden waren. Wernher von Braun und seine Ingenieure waren ab 1945 maßgeblich an den Entwicklungen in Houston beteiligt.

Und hier kommen wieder Lüdenscheider Firmen ins Spiel, die in den Jahren zuvor Aluminium-Spritzgussteile für die sogenannte Vergeltungswaffe beigesteuert hatten. In der LWL-Ausstellung sind Objekte zu sehen wie eine Münze, die aus Originalmaterial des Apollo 11-Raumschiffes gefertigt wurde. Ein besonderer Höhepunkt ist echter Mondstaub, der mit der Apollo 15-Mission auf die Erde gelangte.

An fünf Medienstationen wird das Jahr 1969 wieder lebendig gemacht. Mehr als acht Wochen (bis 27. Oktober) können die Besucher der Museen Relikte der Raumfahrt wie Mondstaub, Astronautenanzüge oder Teile der Saturn 5 im Museum bewundern. Perry Rhodan, eine Science-Fiction-Serie im Heftroman, wurde 1961 mit der Landung des titelgebenden Helden auf dem Mond aufgelegt, in diesem Frühjahr erschien der Band 3000. Von der Mondlandung inspiriert, entstanden Musik, Briefmarken, Spielzeuge, Modelle und Filme. Auch Lüdenscheider Firmen produzierten in diesem Bereich, so entwickelte die Firma Markes etwa den „Astro-Man“.