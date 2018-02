WLT spielt "Die Schöne und das Biest"

Lüdenscheid - Es ist seit Langem schon üblich, auch bei Märchenadaptionen Althergebrachtes aufzupeppen mit modernen Accessoires. Da machte auch „Die Schöne und das Biest“ am Dienstagnachmittag auf der Kulturhausbühne keinen Unterschied.

Das Westfälische Landestheater Castrop Rauxel (WLT) war samt Belle und dem Biest, das in der Fassung für Sechsjährige glücklicherweise nicht unbedingt zum Fürchten geeignet war, angerückt.

Regisseur Tankred Schleinschock hat (angelehnt an das Original von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont) eine eigene Fassung der bekannten Geschichte für das Theater verfasst. Leprince de Beaumont, 1711 in Rouen geboren, war Erzieherin in verschiedenen adligen Familien. Als Gouvernante veröffentlichte sie Erzählungen für Kinder.

In der flott choreografierten Fassung des WLT lag der Fokus darauf, die inneren Werte zu erkennen, statt sich vom Äußeren blenden zu lassen. So trug denn auch Belle (Ina-Lene Dinse) trotz aller Schönheit eine überbordend große Brille, und das Biest (Banar Fadil) war zwar zunächst verflucht und schäbig, aber trotzdem ausgesprochen charmant.

Ein Schauspiel mit Schalk im Nacken: Die diebischen Schreckschrauben-Schwestern hantierten mit Handys, der Vater verreiste mit Rollkoffer und Trenchcoat, das elterliche Heim wurde per Drehbühne zum düsteren Schloss. Am Ende schenkte Belle dem Biest ihre Liebe und erlöste ihn vom Fluch. Das alles war gewandet in schillernde Kostüme, kreiert von Anja Müller, und dargeboten vom WLT-Ensemble, das eigentlich immer einen Besuch im Theatersaal wert ist.

Das sahen offensichtlich auch viele Eltern und Kinder so. Das Haus war gut gefüllt. Und so trotzte das Publikum dem Ensemble sogar noch eine kurze Zugabe ab.