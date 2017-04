Manipulation und Bearbeitung

Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen, Ekkehard Neumann, Claudia Rinke und Elly Valk-Verheijen eröffnen am 5. Mai die Ausstellung „Expanding Photography“.

Lüdenscheid - Die Ausstellung nennt sich „Expanding Photography“, weil ihre Künstler weiter denken als bis zur bloßen Fotografie: Ab Freitag, 5. Mai (19 Uhr), werden in der städtischen Galerie Einblicke gewährt in die Arbeitsweise und Intention von Künstlern und Gästen des Westdeutschen Künstlerbundes, die sich mit fotografischer Wahrnehmung, mit Manipulation, mit Bildbearbeitung und Lichteinflüssen, aber auch mit dem Formen einer Skulptur aus dem Foto beschäftigen.

Ekkehard Neumann als Vorsitzender des Westdeutschen Künstlerbundes freut sich ebenso wie Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen darüber, dass es nach Jahren wieder eine Kooperation gibt. Dabei fungiert der Künstlerbund als Vermittler für seine Mitglieder. Kuratiert wird die Ausstellung, die bereits seit Oktober 2015 „wandert“, von der Kunsthistorikerin Claudia Rinke und der Künstlerin Elly Valk-Verheijen.

16 künstlerische Positionen sind zu sehen von Nina Brauhauser, Peter Buchwald, Katja Butt, Kyoung Jae Cho, Frauke Dannert, Christine Erhard, Ulrich Haarlammert, Evangelos Koukouwitakis, Klaus Küster, Alwin Lay, Oster und Koezle, Nora Schattauer, Walter Schernstein, Jens Sundheim, Christoph Westermeier und Denise Winter. Sie alle nutzen im Grunde das Objekt „Foto“, um ihm anschließend eine expandierende Note zu geben. Da sind zum Beispiel die Fotogramme von Nora Schattauer, die Arbeiten mit Silbernitrat als Microaufnahme zeigen. Oder der eher klassische Fotograf Walter Schernstein, der Architektur im Duisburger Innenhafen verschwommen und menschenleer präsentiert. Kyoung Jae Cho führt die Wahrnehmung des Betrachters hinters Licht, Evangelos Koukouwitakis arbeitet mit Bewegung und Malerei, Christine Erhard eher dreidimensional. Beeindruckend ist auch die Fotomontage „Bumper Car“ des Künstlers Ulrich Haarlammert, auf der man in einer Unmenge in sich verwobener Autos die vermeintliche Ursache für den Massennunfall sucht – und nicht finden wird. „Es gibt sie nicht“, sagt Claudia Rinke, „der Künstler hat zu verschiedenen Zeiten verschiedene Autos an der gleichen Stelle fotografiert und später ineinander montiert.

Im Foyer hängt das Werk eines „alten Bekannten“. Der Dortmunder Jens Sundheim hatte über das Projekt „Captain Future“ schon mehrfach mit der Lüdenscheider Galerie zu tun. Sein Beitrag zu „Expanding Photography“ ist ein überdimensionales Bildermosaik, auf dem der Mount Fuji (Japan) immer wieder in anderen Perspektiven zu sehen ist. Sundheim war nie dort. Die Bilder stammen von einer Webcam. Claudia Rinke: „Er will damit zeigen, wie wir die Welt vom heimischen Schreibtisch aus wahrnehmen.“

Die Ausstellung ist nach der Eröffnung bis zum 23. Juli in der Galerie an der Sauerfelder Straße zu sehen.