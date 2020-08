Wespen-Angriff im MK: Zehn Wespenstiche bei Mädchen - Krankenhaus

Insekten-Attacke an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule

Lüdenscheid – Der Wespen-Angriff auf Schüler in Lüdenscheid machte am Montag und Dienstag bundesweit Schlagzeilen. Alle großen Zeitungen und Nachrichtenportale berichteten über die außergewöhnliche Insekten-Attacke an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, dazu mehrere Fernsehsender.