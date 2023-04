Unternehmen aus MK pflanzt zum Geburtstag 50 Eichen und 50 Esskastanien

Von: Thomas Machatzke

Familientag zum 50jährigen Firmenjubiläum: Auch Firmengründer Wilfrid Humme (vorne, Zweiter von rechts) und seine Tochter Gunda (vorne rechts), die heute gemeinsam mit ihrem Mann Volkmar Nüsken das Unternehmen leitet, waren natürlich mit von der Partie. © Firma Humme

Kürzlich feierte Werkzeugbau Wilfrid Humme seinen 50. Geburtstag. Zum Goldjubiläum hat sich der Betrieb eine besondere Idee einfallen lassen.

Lüdenscheid (NRW) – Die kleinen und mittleren Unternehmen sind der Stolz der Industrieregion Südwestfalen, der drittgrößten im Land: Zu ihnen gehört auch der Werkzeugbau Wilfrid Humme in Eggenscheid, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Betriebsjubiläum feiert. Kürzlich feierte der Betrieb dieses Goldjubiläum mit einem Familientag auf dem Hof Westermann in Brenscheid/Wiblingwerde.

Die Wilfrid Humme GmbH ist im besten Sinne ein familiär geführter Betrieb – zum Familientag waren nicht nur die Mitarbeiter, die aktuell beschäftigt sind, mit ihren Familien gekommen, sondern auch die Rentner. Firmengründer Wilfrid Humme und seine Frau Helga waren auch dabei. Ein Tag ganz im Zeichen des Schwelgens in Erinnerungen, aber auch eines Blicks nach vorne.

Als Formenbauer mit hauseigener Konstruktionsabteilung fertigt der Werkzeugbau am Standort Lüdenscheid zuverlässige Spritzgusswerkzeuge. Mit modernster Technik, Wissen und Leidenschaft plant und erstellt der Betrieb Präzisionswerkzeuge für die Automobilindustrie, Hausgerätetechnik, Elektroindustrie und verschiedenste andere Branchen. Das Unternehmen, das inzwischen seit 2012 von Gunda Humme und ihrem Ehemann Volkmar Nüsken geführt wird, setzt auf Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit ein zentrales Thema

Im Jahr 2022 installierte der Betrieb eine Photovoltaik-Anlage auf dem Firmendach, die 70 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Unternehmens decken soll. „Nachhaltigkeit ist besonders für uns als Familienunternehmen ein zentrales Thema. Denn wir möchten auch für künftige Generationen eine lebenswerte Umwelt schaffen.

Mit viel Engagement versuchen wir, mit verschiedenen Projekten in den Bereichen Energie und Mobilität unseren Teil zur Nachhaltigkeit beizutragen“, wirbt das Unternehmen, „darüber hinaus geben wir Nachhaltigkeit auch zwischenmenschlich einen hohen Stellenwert. So pflegen wir langfristige partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden und freuen uns nicht zuletzt durch ein sehr familiäres Betriebsklima über ein exzellentes und treues Team.“

In einem Waldstück nahe der Brenscheider Mühle pflanzte die Gruppe dank guter Teamarbeit in erstaunlicher Geschwindigkeit symbolisch 50 Eichen und 50 Esskastanien. © Machatzke, Thomas

Mit dem selbst produzierten Solarstrom werden die Büroräume und Teile der Fertigung klimatisiert. So profitiere nicht nur die Umwelt, sondern auch das gesamte Team von der Sonnenenergie. Mit Elektro-Ladestationen haben Kunden und Mitarbeiter die Möglichkeit, direkt von dem Firmendach ihr Auto mit klimaneutralem Strom zu laden.

Dazu bereitet das Unternehmen die entstehende Abwärme mittels der aktuellen Kompressorentechnik auf und kann diese in Warmwasserspeichern nutzen. Diese verwendet es für Brauchwasser und zum Heizen des Gebäudes. Dadurch werden große Mengen fossiler Brennstoffe gespart.

Besondere Idee zum 50. Geburtstag

Kurzum: Nach 50 Jahren hat sich das Unternehmen längst auf den Weg in die Zukunft gemacht. Dazu gehört auch, dass seit 2020 mit Erik Humme die dritte Generation fest mitarbeitet. Der Sohn der beiden Geschäftsführer arbeitet als Feinmechanikermeister mit und soll irgendwann selbst übernehmen und die Familientradition fortführen.

Zum 50. Geburtstag in Brenscheid ließ sich der Werkzeugbau noch etwas ganz Besonderes einfallen: In einem Waldstück nahe der Brenscheider Mühle pflanzte die gesamte Gruppe dank guter Teamarbeit in erstaunlicher Geschwindigkeit symbolisch 50 Eichen und 50 Esskastanien. Für jedes Jahr des Firmenbestehens eine Eiche und eine Kastanie. Nach getaner Arbeit klang der Tag mit einem Grillen in geselliger Runde aus.

Eine weitere große Pflanzaktion fand Ende vergangenen Jahres zwischen Homert und Werkshagen statt. Dort setzten Freiwillige 10 000 Bäume in die Erde.