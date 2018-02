Bibel TV, Pro Christ und Gemeindetage

Werbung für drei christliche Veranstaltungen machte am Mittwoch diese Gruppe um Irmtraut Huneke (Mitte) in der Stadt.

Lüdenscheid - „Wir sind Christen aus unterschiedlichen Gruppen, und es eint uns die positive Einstellung zum Leben aus unserem christlichen Glauben heraus“, sagt Irmtraut Huneke. Da machte der Gruppe um die engagierte Lüdenscheiderin herum am Mittwoch auch die klirrende Kälte auf dem Rathausplatz nichts aus, um mit Flyern auf gleich drei Veranstaltungen hinzuweisen.

Am 7. März kommt der Verleger und Gründer des Bibel-TV, Norman Rentrop, um 19.30 Uhr in die Markuskirche, Breitenfeld 62, und hält einen Vortrag unter der Überschrift „Von der Hotelzimmerbibel zu Bibel TV“.

Vor 16 Jahre ging Bibel TV erstmals auf Sendung. Irmtraut Huneke war Mitbegründerin. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Evangelischen Allianz, der Katholischen Pfarrei St. Medardus und der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung statt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Alles auf Anfang?“: So heißt dieses Jahr das Motto bei den Gemeindetagen unter dem Wort in der Christuskirche. Vom 14. bis zum 17. März werden dazu wieder jeden Abend namhafte Referenten in Lüdenscheid erwartet.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Zum Abschluss findet am Sonntag, 18. März, ab 10 Uhr ein Familiengottesdienst statt.

Noch ein wenig hin ist es bis zur Veranstaltung Pro Christ vom 19. bis zum 24. November mit Klaus Schöttler in der Christuskirche. Wer wollte, wurde am Mittwoch jedenfalls frühzeitig über die Veranstaltungen informiert.