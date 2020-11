„Wer weiß denn sowas?“ (ARD): Experte Detlev Kümmel aus „Bares für Rares“ in TV-Show

Quizshow mit dem Lüdenscheider

„Wer weiß denn sowas?“ - so lautet eine Show in der ARD. Mit dabei: der Lüdenscheider Detlev Kümmel, bekannt aus „Bares für Rares“ mit Horst Lichter. Er tritt gegen Trödel-Kollege „Waldi“ Lehnertz an.