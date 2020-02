Wenn es wieder mehr Kinder gibt: Stadt hält leeres Gebäude als Rerserve-Schule vor

Lüdenscheid - Die derzeit leer stehende Grundschule Kalve samt Turnhalle soll weder an einen anderen Schulträger vermietet noch für andere Zwecke genutzt werden.

Vielmehr will die Stadt abwarten, wie sich die Geburtenrate in den nächsten Jahren entwickelt, um im Bedarfsfall Kapazitäten vorrätig zu haben.

So heißt es sinngemäß in der Antwort auf eine Anfrage, die SPD-Ratsvertreter Fabian Ferber an die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) und den Fachbereich Jugend, Bildung und Sport gerichtet hatte. Aktuell kommen das Schulgebäude und die Sporthalle eher als Ausweichquartier für Kitas in Frage, in denen Umbauten oder Sanierungsarbeiten stattfinden.

Dies könnte laut Stadtverwaltung demnächst der Fall sein, wenn im Familienzentrum Hebberg Instandsetzungsarbeiten in Angriff genommen werden. Die noch ungenutzten Schulgebäude an der Kalver Straße werden laut ZGW regelmäßig besichtigt.

„Sollten dabei Schäden festgestellt werden, wird entsprechend die Instandsetzung beauftragt.“