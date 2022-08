Inflation: So versuchen Lüdenscheider beim Einkauf zu sparen

Von: Thilo Kortmann

Monika Böhm wundert sich über die gestiegenen Lebensmittelpreise. Besonders die Preissteigerungen bei Obst und Gemüse sorgen bei der Lüdenscheiderin für Unverständnis. © Kortmann, Thilo

Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Wochen rasant gestiegen. Aber wie wirken sich die höheren Preise auf das Kaufverhalten der Lüdenscheid im Supermarkt aus?

Lüdenscheid – „Es wird so langsam knapp“, sagt Karsten Wolfram und blickt auf dem Aldi-Parkplatz an der Kölner Straße in seinen Einkaufswagen . Der Lüdenscheider hat soeben ein paar Einkäufe getätigt, allerdings „nur noch das Nötigste“, wie er sagt. Die Zeit der großen, teuren Einkäufe sei vorbei, erklärt der 62-Jährige. Die Lebensmittel, so der Pensionär, seien so teuer geworden, „ich muss jetzt genau schauen, was ich kaufe“. Die Cevapcici vom Aldi, die er so liebe, gönne er sich beispielsweise zurzeit nicht mehr. „Die sind jetzt fast doppelt so teuer, von fünf auf fast zehn Euro im Preis gestiegen“, erklärt Karsten Wolfram, der momentan verstärkt die Angebote kauft. Zudem ist er aufs Selbermachen umgestiegen. „Wenn Hackfleisch im Angebot ist, dann mache ich mir die Cevapcici jetzt selber“, sagt der Rentner und lächelt.

Wöchentlich durchstöbere er die Werbeprospekte der Supermärkte und Discounter, um nach Schnäppchen zu schauen. „Dabei muss man auch immer auf das Haltbarkeitsdatum achten. Bringt ja nichts, wenn die Angebote zwar günstig, aber fast schon abgelaufen sind.“ Auf Urlaub in einem fernen Land verzichtet der Rentner sowieso, „bei den Lebensmittelpreisen und meiner kleinen Rente, da kann ich mir das Verreisen nicht mehr leisten“. Satt werden sei ja wichtiger als nach Mallorca oder woandershin zu fliegen, erklärt der Pensionär.

Karsten Wolfram verzichtet für Lebensmittel auf den Urlaub in einem anderen Land. Seine kleine Rente reiche einfach nicht bei den gestiegenen Lebensmittelpreisen für kostenintensivere Aktivitäten. © Kortmann, Thilo

Karsten Wolfram ist nicht alleine mit seinen Sorgen in Folge der gestiegenen Lebensmittelpreise. Auch Monika Böhm guckt etwas ungläubig auf ihren Rechnungsbon. „105 Euro! Und so viel habe ich gar nicht gekauft“, sagt Böhm. Sie ärgert sich besonders darüber, dass auch auch Produkte wie Obst und Gemüse teurer geworden sind. „Bei Kaffee, Milch oder Öl kann ich ja noch eine Erhöhung der Preise nachvollziehen, aber warum jetzt auch das Gemüse und Obst teurer geworden sind, kann ich nicht verstehen“, sagt die Lüdenscheiderin, die in einem Kiosk in einer Einrichtung für Senioren arbeitet. „Warum kostet eine Gurke plötzlich 1,29 Euro statt vorher 49 Cent“, fragt die 61-Jährige. Obst und Gemüse seien so wichtig in der Ernährung, da dürften die Preise nicht so steigen, findet sie.



Ihre Arbeit im Kiosk, fügt sie hinzu, habe sie für Lebensmittel sensibilisiert. Auch findet sie, dass Herumjammern nichts bringe. Deshalb fordert die gebürtige Thüringerin ihre Mitmenschen: „Denkt nach und kauft mit Verstand.“ Aber das machten stattdessen etliche eben nicht, „viele kaufen kleckerweise ein und hamstern Firlefanz, kaufen also kleine teure und viele unnötige Dinge“, sagt Böhm und lächelt. Sie selber versuche auch, Fahrten zu reduzieren, indem sie viele verschiedene Einkäufe miteinander verbinde oder auch ganze Paletten einkaufte So spare sie Benzin – und Zeit. „Mit dem Rewe, Aldi und DM hier in direkter Nachbarschaft an der Kölner Straße geht das ganz gut, man kann viele Einkäufe mit nur einer Fahrt tätigen“, erklärt sie.



Rentnerin Marion Bresser gönnt sich trotz gestiegener Lebensmittelpreise etwas. Auf die Naschereien zum „Schnabulieren“, wie sie sagt, will sie nicht verzichten. Ein bisschen Spaß müsse noch sein. © Kortmann, Thilo

Auf unnötigen Firlefanz kann Marion Bresser dagegen nicht verzichten. „Ich brauche ab und zu mal was zum Schnabulieren“, sagt sie und grinst. Sie zeigt auf die Süßigkeiten im Einkaufswagen auf dem Rewe-Parkplatz. „Eigentlich sind diese Naschereien ja unnötig, aber man braucht ja auch noch etwas Spaß im Leben“, erklärt die 72-jährige Lüdenscheiderin. Ansonsten kaufe sie viel weniger als vorher, „seitdem der Kaffee 6,99 Euro statt 3,99 Euro kostet“. Verstärkt schaue sie auf Angebote, insbesondere auch bei Margarine, die viel teuerer geworden sei. Besonders die Markenprodukte. „Die Rama-Margarine kostet jetzt 2,19 Euro, die Lätta ist im Angebot für 1,11 Euro“, erklärt Bresser. Verzichten will sie nicht auf alles. Sie möchte sich auch noch etwas gönnen. „Den bayerischen Leberkäse habe ich mal für alle Fälle gekauft“, sagt die Rentnerin und lächelt, „auch wenn das kleine Stück jetzt 3,25 Euro kostet“.



Etwas frustriert zeigt sich Gökhan Buldur über die derzeitige Situation, „Alles wird teurer, nur die Löhne steigen nicht. Ich finde das nicht in Ordnung, und da muss sich was ändern“, fordert der Familienvater. Wirklich sparen könne man bei Lebensmitteln nicht, „man braucht ja gewisse Dinge, für sich, seine Frau und die Kinder“, sagt der 40-jährige Lüdenscheider. Man schaue Prospekte zwar nach Angeboten durch, trotzdem sei jeder Einkauf teurer geworden. Gutes Beispiel sei sein Einkauf im Aldi; ein paar Dosen Bier, dies und das. Heutzutage zahle er rund fünf Euro mehr für so einen eher kleinen Einkauf, also rund 23 Euro statt früher circa 18 Euro. „Wenn ich mit meiner Frau und den Kindern einen Großeinkauf tätige, sieht das noch ganz anders aus“, sagt Buldur. Da zahle man inzwischen weit über 150 Euro.