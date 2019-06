Wenn der Asphalt schmilzt: Hitzeschäden im MK möglich

So sieht Asphalt aus, wenn er durch Hitzeschäden bröckelt.

Lüdenscheid - Die Hitze der vergangenen Tage hat zum Teil auch gefährliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Durch die direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen kann der Asphalt stellenweise weich werden und sich bei großer Belastung verformen, erklärt Andreas Fritz, stellvertretender STL-Werksleiter (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb) auf Nachfrage.

So geschehen etwa vor wenigen Tagen auf der A40, die teilweise wegen gefährlicher Dellen gesperrt werden musste. In Lüdenscheid sei es zu solchen Schäden bislang aber nicht gekommen, sagt Fritz.

„Wir kennen das auch aus der Vergangenheit nicht.“ Möglich seien Straßenschäden und Verformungen durch Hitze zwar, „aber dazu braucht es an den entsprechenden Stellen eine hohe Belastung, das ist in den Städten nicht so oft der Fall wie etwa auf der Autobahn.“