Weniger Tierleid durch Kastration? Tierschutzverein fordert Verordnung für Freigänger-Katzen

Von: Leon Malte Cilsik

Rund 30 Katzen betreut das Tierheim Dornbusch aktuell. Während der Frühlings- und Sommermonate steigt diese Zahl auf bis zu 80 an. Auf dem Foto zeigen Anna-Lena Pieper (links) und Nicole Bartelt zwei Exemplare, die aktuell im Tierheim leben. © Malte Cilsik

Der Lüdenscheider Tierschutzverein spricht sich für eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen in Lüdenscheid und Umgebung aus. Eine neue Liste mit Fundkatzen aus der Region soll dabei mehr Dynamik in die Diskussion bringen.

Lüdenscheid – Etwa zwei Millionen frei lebende Katzen gibt es bundesweit nach Schätzungen des Deutschen Tierschutzbunds. Das Leben auf der Straße ist für die domestizierten Tiere in der Regel mit großem Leid verbunden, ihnen zu helfen bringt lokale Tierschützer vielerorts an ihre Grenzen.

Daher setzt sich die Dachorganisation der deutschen Tierschutzvereine für eine sogenannte Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnung für Katzen ein und bekommt dabei auch Unterstützung aus Lüdenscheid und Schalksmühle. Eine kürzlich erstellte Übersicht mit Fundkatzen aus der Region soll hier mehr Dynamik in die Diskussion bringen.

„Im Frühling und Sommer betreuen wir durchschnittlich mehr als 20 Kitten und ihre Mütter“, sagt Anna-Lena Pieper, Leiterin des Tierheims Dornbusch. „Obwohl wir jährlich etliche Kastrationen durchführen lassen, bessert sich die Situation nicht – eher im Gegenteil. Unsere Bemühungen sind ein Tropfen auf dem heißen Stein, solange es noch unkastrierte Freigänger-Katzen gibt.“ Denn Katzen können zwei Mal im Jahr bis zu sieben Welpen bekommen – zu viele, um dem dauerhaft Herr zu werden.

Auf den Punkt bringt es Thomas Höllmann, Vorsitzender des Lüdenscheider Tierschutzvereins: „Der Aufwand ist emotional und finanziell kaum noch zu stemmen. Aber ohne uns würden viele der Tiere elendig verhungern.“ Auch die Ausbreitung von Krankheiten und Parasiten unter verwilderten Katzen seien eine Gefahr.

„Daher sprechen wir uns für eine Kastrationspflicht in Lüdenscheid und Umgebung aus“, sagt Höllmann und beruft sich auf breiten Rückhalt in der Bevölkerung: Auf in den vergangenen Jahren ausgelegten Unterschriftenlisten unterschrieben mehr als 2500 Menschen, bei einer noch laufenden Online-Petition haben rund 1300 ihre Unterstützung bekundet.

Frage der Zuständigkeit

Doch wer ist zuständig für einen solchen Erlass? Der Tierschutzbund listet bereits mehr als 1000 Städte und Gemeinden mit besagter Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnung für Katzen auf. Im Märkischen Kreis zählen dazu Altena, Balve, Werdohl, Neuenrade, Iserlohn und Nachrodt Wiblingwerde. Die Verordnung könne laut Tierschutzbund einerseits auf ordnungsrechtlicher Ebene oder auf Basis von Zuständigkeitsverordnungen der Länder nach § 13b Tierschutzgesetz erlassen werden.

„Dafür braucht es einen triftigen Grund“, sagt Kreis-Sprecherin Ursula Erkens. „Wir bräuchten unter anderem Daten, die eine hohe Zahl frei lebender Katzen belegen, und auch Nachweise, dass diese darunter leiden.“ Für den gesamten Märkischen Kreis fehle eine solche Datengrundlage bislang, entsprechend sehe die Kreisverwaltung keinen Bedarf für einen flächendeckenden Erlass. „Das kann punktuell aber anders aussehen. Wenn einzelne Städte große Populationen melden, kann die Rechtsverordnung auf diese Gebiete abgegrenzt werden“, betont Erkens.

So sei es auch in den angeführten Beispielen aus dem Märkischen Kreis der Fall gewesen. Auf Anfrage unserer Zeitung verneinten allerdings sowohl die Gemeinde Schalksmühle als auch die Stadt Lüdenscheid Pläne in diese Richtung – Nachweise für ein akutes Problem gebe es in beiden Orten bislang nicht.

Bezogen auf Lüdenscheid, könnte sich daran jedoch schon bald etwas ändern. Ende November wurden Thomas Höllmann und Nicole Bartelt – eine der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Tierheims mit Fokus auf der Katzenpflege – persönlich mit ihrem Appell bei Bürgermeister Sebastian Wagemeyer vorstellig.

„Er hat uns um eine fundiertere Datengrundlage gebeten. Daher haben wir Anfang Februar bei der Stadt eine Liste mit den im Tierheim abgegebenen Katzen eingereicht, aus der auch eindeutige Schwerpunkte bei den Fundorten hervorgehen“, berichtet Bartelt.

Liste mit Fundkatzen und -orten

Auch unserer Redaktion liegt diese Liste vor. Demnach wurden zwischen 2018 und 2022 durchschnittlich 93 Fundkatzen pro Jahr im Tierheim abgegeben, von denen 63 nicht kastriert waren. Der Rekord lag 2019 bei 119 Tieren (72 davon unkastriert). Auffällig viele der Tiere wurden seit 2018 an der Ludwigstraße, Weststraße sowie der Kalver- und Altenaer Straße gefunden. Maximal 20 der abgegebenen Katzen gingen jährlich zurück an ihren Besitzer, in der Regel waren es weniger als zehn.

„Die Kennzeichnungspflicht sollte daher auch im Interesse der Besitzer sein“, argumentiert Höllmann. Auch der Einwand fehlender Kontroll- und Sanktionsmechanismen zähle für den Vorsitzenden nicht: „Schon die Aussicht auf ein Ordnungsgeld in Kombination mit einer Informationskampagne durch die Tierärzte würden Wirkung zeigen.“ Und: „Mit einer offensichtlichen Markierung kastrierter und gechippter Tiere, beispielsweise am Ohr, wären Verstöße auch schnell nachvollziehbar.“

Wagemeyer habe sich im Gespräch offen für die Argumente der Tierschützer gezeigt: „Er hat uns versichert, dass er das Thema mit den anderen Bürgermeistern der Region besprechen möchte, sobald die Daten vorliegen“, sagt Bartelt. Zumindest Letzteres ist nach Abgabe der Liste mittlerweile der Fall.

Hilfe für das Tierheim Dornbusch

„Wilde Katzen mit Kitten sollten uns in jedem Fall gemeldet werden“, sagt Anna-Lena Pieper. Doch auch ohne Nachwuchs könne ein Anruf beim Tierheim sinnvoll sein, „wenn die Katze offensichtlich leidet und man den Besitzer in der Nachbarschaft nicht ausfindig machen kann“.

Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, könne auf Anfrage auch eine Lebendfalle bekommen, um die Tiere dann selbst im Tierheim abzugeben. „Das erleichtert unsere Arbeit sehr“, betont Pieper. „Seit der Brückensperrung können wir kaum rechtzeitig reagieren, wenn wir eine Katze gemeldet bekommen.“

Auch Pflegestellen für den Katzennachwuchs würden während der Hauptsaison händeringend gesucht. Teilweise bestehe auch die Möglichkeit, täglich oder tageweise bei der Betreuung der Mütter und Kitten im Tierheim Dornbusch zu helfen.

Kontakt, Petition und Spendeninformationen

Ein Kontakt zum Tierheim ist über die Telefonnummer 0 23 55/ 63 16 (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag in der Zeit von 9 bis 10 Uhr, sowie täglich von 14 bis 17 Uhr) oder per E-Mail an info@tierheim-luedenscheid.de möglich. Die Online-Petition ist mit diesem Link aufrufbar. Finanzielle Spenden sind über die IBAN DE26 4585 0005 0000 0784 85 möglich.

Nabu unterstützt die Forderung 2021 standen 43 Prozent der 259 regelmäßig in Deutschland brütenden Vogelarten auf der Roten Liste des Bundesamts für Naturschutz. Auch wenn die Hauptursache dabei klar der Lebensraumverlust ist, bestärkt der Nabu NRW daher die Forderung des Tierschutzvereins: „Katzen können durch ihre hohe Populationsdichte dem Vogelbestand empfindlich schaden. Das größte Problem stellen verwilderte Hauskatzen dar. Eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht wie das Paderborner Modell könnte den Druck auf die Vogelwelt mindern“, sagt Pressesprecherin Birgit Königs.