Weniger Optionen als die Haselmaus: Baustelle kommt, sie müssen bleiben

Von: Thomas Machatzke

Das Haus Im Wiesental 2 hat die Autobahn GmbH der Familie Gern abgekauft. Wenige Meter weiter müssen die Nachbarn bleiben. © Cedric Nougrigat

Das Beispiel eines Hausverkaufs an der Straße im Wiesental an die Autobahn GmbH ist nur ein Einzelfall. Viele andere Hausbesitzer müssen dort bleiben: Sie fürchten frustriert die Baustellenbelastung der nächsten Jahre.

Lüdenscheid – Die Geschichte vom Hausverkauf der Familie Gern an die Autobahn GmbH ist eine, die beispielhaft ist dafür, wie es in Grunderwerbsfragen im Kontext von Sprengung und Neubau der Talbrücke Rahmede laufen kann. Aber die Geschichte des Ehepaars, das nun nicht mehr im Wiesental, sondern in der Stadt wohnt, ist eben nicht unbedingt beispielhaft.

„Zuerst einmal freue ich mich darüber, dass Familie Gern ihr Haus Im Wiesental verkaufen konnte“, gibt Annette Stange nach Lektüre der Zeitung eine Rückmeldung in die Redaktionsstube, „aber was ist mit den anderen Anwohnern? Wir wohnen nur 20 Meter weiter! Für uns und unseren Nachbarn ist es genau so schlimm! Da fragt keiner nach?“



Annette Stange sagt im Gespräch dann direkt, dass sie nicht falsch verstanden werden möchte. Sie gönnt dem Ehepaar, dass es so gut gelaufen ist mit dem Hausverkauf. Es ist da kein Neid, nur eben die Sorge, wie es selbst weitergeht, wenn nun bald die Brücke fällt und dann die Maschinen anrücken und eine neue große Talbrücke bauen – vier bis fünf Jahre lang. Oder länger. Wer weiß das schon? Die Anwohner, sie rechnen im Zweifel mit dem Schlimmsten.



„Wir wohnen vis-à-vis von den Gerns“, sagt Annette Stange, „der Wald als Sicht- und Lärmschutz ist nun weg. Wie sollen wir denn da leben, wenn demnächst eine 24/7-Baustelle dort eingerichtet wird? Unser Schlafzimmer ist in Richtung Autobahn. Was passiert, wenn da auch nachts alles ausgeleuchtet wird, damit weitergearbeitet werden kann?“



Bei den Rodungsarbeiten, die nun gelaufen sind in diesem Bereich, haben die Stanges schon eine Kostprobe bekommen von dem, was auf die Anwohner im Wiesental zukommt. Am Morgen hat sie erst einmal die Absperrung kurz abbauen müssen, um überhaupt zur Arbeit zu kommen. Und nach der Arbeit gab’s erst mal einen Anruf daheim. Die Frage: Kann man eher von oben ans Grundstück heranfahren oder doch von unten?



Das Leben ist nicht nur laut geworden im Wiesental, es ist auch komplizierter geworden. Rund sechs bis acht Häuser stehen in der direkten Umgebung, in denen so mancher Anwohner wohl auch gerne den Weg der Gerns gehen würde. Nur: Die Häuser sind auf dem privaten Markt dieser Tage quasi unverkäuflich. Und die Autobahn GmbH macht keine Angebote. „Die Brücke kostet 80 Millionen Euro“, sagt Stange, „für uns gibt es doch genauso einen Grund, hier wegzuziehen. Auch wenn das Haus der Familie natürlich direkt an die Brücke angrenzt. „Und wer weiß jetzt schon, wo am Ende die Materialien für die Baustelle gelagert werden?“



Die Anwohner sind genervt von den vergangenen Monaten – und sie sind auch frustriert inzwischen. „Selbst die Fledermäuse haben ein neues Zuhause bekommen, Und was wird aus uns?“, fragt Annette Stange. Die Haselmaus, auf die man so viel Rücksicht genommen habe, die suche sich schon etwas Neues, wenn die Brücke gesprengt werde, sagt sie. Die Anwohner – jedenfalls die, die ihr Haus nicht einfach zurücklassen oder verschenken wollen – haben diese Option nicht. Sie hängen fest wie in einer Geisterbahn, in einer Art Endlosschleife. Und die wird nach der Sprengung erst richtig Fahrt aufnehmen. Keine schöne Vorstellung.

Nachnutzung für Haus im Wiesental offen Die Autobahn GmbH hat noch keinen konkreten Plan für die Nachnutzung des Hauses der Familie Gern im Wiesental. Zum Beispiel sei es möglich, das Haus als eine Art Baubüro oder als Anlaufstelle für Anwohner umzufunktionieren, stellte die Pressesprecherin Susanne Schlenga fest.