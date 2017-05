Wenige Pannen am Wahlabend

Lüdenscheid - Am Montag stand im Bürgeramt unter Leitung von Wolfgang Padur die Nachlese zum Wahlabend auf dem Programm.

Auch drei Stunden nach Schließung der Wahllokale waren drei Stimmbezirke noch nicht ausgezählt. „Dort hatte es organisatorische Schwierigkeiten gegeben, und deshalb musste mehrmals nachgezählt werden“, sagte Padur.

In einem Wahllokal waren auf einem Tisch drei Wahlkabinen platziert. Wer die mittlere nutzen wollte, hätte links oder rechts hinter denen hergehen müssen, in der Wähler gerade ihre Stimme abgaben. „Das hätte so nicht stehen dürfen und geht so gar nicht“, betonte er.

„Sonderbar, dass das überhaupt jemand gemacht hat. Das wird in den Schulungen ganz klar erklärt.“ Manche Wähler waren irritiert, dass sie ihren Personalausweis nicht vorzeigen mussten. „Grundsätzlich reicht die Abgabe der Wahlbenachrichtigung“, sagte Padur. Der Gesetzgeber weise darauf hin, dass dies nur bei begründeten Zweifelsfällen erforderlich sei.

Am Montag wurden die Ergebnisse für Lüdenscheid nochmals mit den Niederschriften verglichen und letztere zur nochmaligen Prüfung an den Märkischen Kreis weitergeleitet