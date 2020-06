Zu wenige Lehrer, zu wenig Zeit: Schulleiter im MK kritisieren Öffnung der Grundschulen

In knapp einer Woche soll wieder Regelunterricht stattfinden

+ © picture alliance/dpa Täglich soll an den Grundschulen wieder Präsenzunterricht in den Klassen stattfinden. Auch Nachmittagsbetreuung sollen die Schulen wieder leisten (Symbolfoto). © picture alliance/dpa

Lüdenscheid – Schon ab dem 15. Juni soll in den Grundschulen wieder Regelunterricht stattfinden. Erwartet hatten das die meisten Schulleiter erst für den Zeitraum nach den Sommerferien, wie sich am Freitag bei einer Abfrage an den Lüdenscheider Schulen herausstellte.