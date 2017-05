Zu wenige Grünflächen in der Innenstadt

+ © Messy Der Kulturhausgarten ist eine der wenigen zusammenhängenden Grünflächen in der Stadt. Hinzu kommen der Brighhouse-Park, die Grün-Anlage im Honseler Bruch und die Friedhöfe. © Messy

Lüdenscheid - Es gibt nur wenige zusammenhängende Grünflächen in der Innenstadt, die so schön sind, dass sie für einen längeren, erholsamen Aufenthalt taugen. So lautet das Fazit von Jörg Burkowski vom Fachdienst für Umweltschutz und Freiraum. Fachdienstleiter Hans Jürgen Badziura sprach von einem „Offenbarungseid“. Erlebbarer Grünraum sei in der Stadt im Prinzip nicht existent.