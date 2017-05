Erste Reihen in Politik und Verwaltung bleiben Männern vorbehalten

Im Lüdenscheider Rathaus sind Frauen in Führungspositionen in erster Reihe nicht anzutreffen.

Lüdenscheid - Frauen, Männer, Kommunalpolitik und Verwaltung: Diese Kombination offenbart auf den höheren Ebenen ein Ungleichgewicht. Nach einer Studie der Fernuniversität Hagen ist das weibliche Geschlecht auf kommunalen Führungsposition in der der Minderheit.

Zwar haben die Verfasser vorrangig einen Blick auf Deutschlands Großstädte geworfen, aber Lüdenscheid kann die Ergebnisse als Mittelzentrum über alle Bereiche fest zementieren. Landrat, Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende oder Fachbereichsleiter – die Männer sitzen in der ersten Reihe.

Seit Oktober 2004 ist Dieter Dzewas Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Die Amtsperiode des 2014 mit einem Ergebnis von 68,3 Prozent der Stimmen wiedergewählten Sozialdemokraten beträgt sechs Jahre. Sie endet (aus heutiger Sicht) am 31. Oktober 2020. Die Zeitspanne gilt ebenso für Thomas Gemke (CDU), der als Landrat seit 2009 die Amtsgeschäfte im Lüdenscheider Kreishaus führt. Am Tag der Stadtrats- und Kreistagswahl wird dann auch wieder über Landräte und Bürgermeister entschieden. Es bleibt somit noch Zeit für personelle Visionen.

Ein Blick auf die Parteien im Lüdenscheider Stadtrat macht ebenfalls deutlich: Für Frauen bleiben – wenn überhaupt – Stellvertreterposten übrig. Die SPD führt Jens Voß, bei der CDU gibt Oliver Fröhling den Ton an. Ob man den Begriff Quotenfrau nun mag oder nicht, fest steht: Verena Kasperek (SPD) tritt als stellvertretende Bürgermeisterin hier und da ins Rampenlicht.

In den großen Fraktionen hat sich das Gesamtbild schon verändert. Von den 21 Mitgliedern der SPD-Fraktion sind acht weiblich, die Christdemokraten schaffen mit acht zu acht sogar ein respektables Unentschieden. Das übertrumpfen nicht einmal die Grünen. Ihr Geschlechter-Remis ist bei vier Fraktionsmitgliedern geradezu eine Selbstverständlichkeit. Bei der AfL fällt das Oettinghaus-Duo Peter und Monika wohl eher unter den Begriff Familienbande. FDP und Linke kommen bei jeweils zwei Ratsvertretern zusammen auf eine männliche Doppelkopf-Runde.

Auf den Rathaus-Etagen sind die Spitzenpositionen ebenfalls fest in Männerhand. Kämmerer Dr. Karl Heinz Blasweiler leitet den Fachbereich Zentrale Dienste, Bürgerservice und Soziale Hilfen hat der Beigeordnete Thomas Ruschin unter sich, die Federführung bei Planen und Bauen liegt in den Händen von Martin Bärwolf und Matthias Reuver verantwortet Jugend und Bildung. Die ersten weiblichen Verwaltungsmitarbeiter finden sich auf der nächsten Ebene.

Die Vorsitzende des Frauenrats in NRW, Patricia Aden, sieht in der geringen Präsenz auch strukturelle Gründe. Denn die meisten Parteien haben viel mehr Männer als Mitglieder. „Wenn nur wenige Frauen Parteimitglieder sind, fehlt ihnen die Basis, um in größerer Zahl in Ämter zu gelangen.“

Deutlich an Fahrt gewonnen hat das Thema Frauen in Spitzenpositionen in der Wirtschaftswelt. Bis vor wenigen Jahren glichen die Vorstandsetagen noch abgeriegelten Herrenclubs. Die Offensive ist manchem Vorstandschef nicht geheuer. So klagte kürzlich Daimler-Chef Dieter Zetsche angesichts eines geforderten 40-prozentigen Frauenanteils in Führungspositionen binnen drei bis vier Jahren: „Wohin soll ich dann all die Männer aussortieren?“