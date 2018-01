Wende bei Trauungen am 18.8.18 in Lüdenscheid

Fachbereichsleiter Thomas Ruschin kündigt Lösung an

+ © Moos Im Alten Amtshaus wird es am 18.8.18 keine Trauungen geben. © Moos

[Update, 18 Uhr] Lüdenscheid - Am Ende wird doch noch alles gut: Auf eine come-on.de-Information, nach der an dem besonderen Hochzeitsdatum 18. August (18.8.2018) in Lüdenscheid keine Trauungen stattfinden könnten, reagierte Thomas Ruschin, Fachbereichsleiter Bürgerservice/Soziale Hilfen, am späten Mittwochnachmittag.