Weltverbrauchertag: „Vorsicht Kreditfalle“ / Tipps zum Umgang mit Geld

Von: Susanne Kornau

Anlässlich des Weltverbrauchertags am 15. März warnen Beratungsstellen vor Kreditfallen und geben Tipps für einen bewussten Umgang mit den eigenen Finanzen. Von links: die städtischen Schuldnerberater Martin Sander und Andreas Leddy sowie die Leiterin der Verbraucherzentrale an der Altenaer Straße 5, Viola Link. © kornau

Der Umgang mit Geld will gelernt sein. Oder er sollte zumindest geübt werden.

Lüdenscheid – Wenn sich diese Erkenntnis durchsetzte, dann wäre das Thema des Weltverbrauchertages am 15. März gar keines: „Vorsicht Kreditfallen!“ Denn: „Alles, was ich mir leihe, ist nicht umsonst“, betont Viola Link. Ein Kredit, so sagt die Leiterin der Verbraucherzentrale an der Altenaer Straße 5, löse ständige Schuldenprobleme nicht, sondern verstärke sie nur. Doch der Appell zur Prävention, zur rechtzeitigen Beschäftigung mit den eigenen Finanzen, verhallt allzu häufig. Das erleben die Schuldnerberater auf breiter Front.

Neben der Verbraucherzentrale kümmern sich städtische Schuldnerberater um Betroffene. Hier wie dort gehe es nicht um Vorwürfe, sondern um Krisenbewältigung. Das betont zum Beispiel Martin Sander von der städtischen Schuldnerberatungsstelle. „Das Thema ist mit sehr viel Scham verbunden“, sagt er. „Viele quälen sich damit, schieben es lange vor sich her.“ Er spricht von einer Durchschnittsverschuldung von 30 000 Euro, bei 10 bis 15 Prozent liege die Schuldensumme unter 10 000 Euro. Bankkredite, Unterhalt und Erstattungsforderungen oder eben Handyverträge, die sich summierten – das habe einen großen Anteil an den Forderungen, wissen die Schuldnerberater. Aber sie kennen eben auch Möglichkeiten, zu helfen.

„Was kann ich mir leisten?“

Keine Lösung sei, bekräftigt Viola Link, im Netz auf scheinbar unkomplizierte Kreditversprechen hereinzufallen. Nicht regulierte Zinssätze, die zum Teil sittenwidrig seien, Lockangebote, die mehr versprechen als halten, nicht klar erkennbare Zusatzleistungen, unseriöse „Finanzsanierer“, überflüssige Kreditvermittler, die für ihre Dienste 360 Euro extra verlangen – es summiert sich. Viola Link beklagt generell die Unübersichtlichkeit – und Trends wie den, dass Möbel- und Elektrohändler neuerdings noch „Kreditkarten“ bei einem Kauf oben drauf legen. Das vermeintlich leichte Geld führe die Menschen zusätzlich in Versuchung. Dazu komme: Je mehr digital bezahlt werde, desto schlechter sei der Überblick über die tatsächlichen Ausgaben.

Die Kernfrage „Was kann ich mir leisten?“ steht in den Beratungen oben an. „Wir beraten auch, wenn jemand einen Kredit abschließen will. Das Präventive geht über uns“, sagt Viola Link. Die Schuldnerberatung greife vor allem dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen sei. „Budgetberatung ist verschwindend gering“, bedauert Schuldnerberater Martin Sander: „Ich bin zehn Jahre dabei. Es war eine Handvoll.“ Und doch wäre das der einfachste Weg, Kreditfallen zu vermeiden: sich frühzeitig einen Überblick zu verschaffen. „Bei einer Erstanalyse sind manche ganz erstaunt, wie viel sie haben“, weiß Sander. Sich das richtig einzuteilen, dabei könnte ein Haushaltsbuch von der Verbraucherzentrale helfen.

Die Botschaft ist also: Es gibt Lösungen. Man könne Ansprüche auf staatliche Leistungen prüfen, für Wohngeld, zum Beispiel. In Notfällen gibt es die Möglichkeit von Einmalzahlungen. Man könne üben, monatlich geringe Summen für Energienachzahlungen oder die neue Waschmaschine zurückzulegen. So oder so solle man jedes Mal genau prüfen: „Brauche ich das wirklich, was ich kaufen will?“ Aber am Ende, auch das geben die Schuldnerberater zu bedenken, lauerten Kreditfallen nicht nur im Netz: „Der Sachbearbeiter einer Bank berät nicht, er verkauft.“