Weltmarktführer aus Lüdenscheid eröffnet neues Ausbildungszentrum

Signal nach außen und innen

+ © Susanne Kornau Gemeinschaftswerk: Mechatroniker-Azubi Florian Meier, Ausbildungsleiter Karsten Pieper, Geschäftsführer Dr. Jens Heidenreich und Betriebstechniker Jürgen Spruch (von links) bei der Schlüsselübergabe fürs Ausbildungszentrum. © Susanne Kornau

Ein Ausbildungszentrum mit Botschaft: An der Wefelshohler Straße 31 haben Auszubildende von Phoenix Feinbau intensiv an der Entstehung des neuen, firmeneigenen Ausbildungszentrums mitgewirkt.

Lüdenscheid - Liegestühle mit Handtüchern samt Phoenix-Contact-Schriftzug stehen auf dem lang gestreckten Balkon in der Sonne. Hier und da sorgt eine Palme für Urlaubsstimmung. Am Eingang gibt’s Saftcocktails mit Früchtespießchen, der Weg Richtung Graffiti-Wand führt vorbei an einem futuristischen Kickertisch und Gesellschaftsspielen aus unterschiedlichen Metallen. Auch die sind ein Gemeinschaftsprojekt – von Werkzeug- und Industriemechanikern. Die Botschaft des am Mittwoch eingeweihten Ausbildungszentrums von Phoenix Feinbau an der Wefelshohler Straße 31 ist sichtbar: Gute Arbeit und gutes Leben bedingen einander. Es spiegelt die Philosophie, wie wichtig es ist, junge Leute für Ausbildung zu interessieren, sie früh zu fordern, ihre Ideen aufzugreifen, ihnen Verantwortung zu geben, sie einfach mal machen zu lassen.

Das erwartet die 16 Neuen, die hier am 1. September ihre Ausbildung beginnen. Doch bevor die Werkbänke aufgestellt wurden, füllten sich die gründlich umgebauten Räume, die früher der Druckerei Seltmann gehörten, zunächst mit Offiziellen, den Rednern von innerhalb und außerhalb des Unternehmens, mit Gästen aus dem Rathaus und anderen Institutionen, die sich mit Bildung und Zukunftsfragen befassen. Mittendrin: viele der aktuellen Azubis, die mitgestalten durften, was nun neue Standards setzt.



„Hier wurde viel geplant, konzipiert, geschwitzt“, sagte Geschäftsführer Dr. Jens Heidenreich im Rahmen der Schlüsselübergabe. Man habe in mehr als zweijähriger Bauzeit ein Umfeld geschaffen, „in dem Lernen Spaß macht und man Verantwortung übernimmt“. Die Phoenix Contact-Gruppe, nach eigenen Angaben „Marktführer und Innovationsträger für Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung auf dem Weg in eine smarte Welt“, will im immer schärfer werdenden Wettbewerb um Nachwuchs nicht jammern, sondern Perspektiven aufzeigen. Man setze auf attraktive, nachhaltige Wissensvermittlung: „Wir wollen unseren Beitrag leisten“, so Dr. Heidenreich. Gerade jetzt, da die Brückensperrung „eine gar nicht vorstellbare Herausforderung“ sei, deren Folgen man spüre. Er befürchtet noch Schlimmeres: „Bewerbungen aus der nördlichen Region werden sich Richtung 0 bewegen.“



Bildung als Schlüssel

Ihren Beitrag zum Bildungsstandort Lüdenscheid wolle auch die Stadt leisten, bekräftigte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer: „Für mich ist ,Stadt der Bildung‘ viel eher als ,Stadt des Lichts‘ ein wesentlicher Schlüssel, mit dem wir Türen öffnen können.“ Er lobte das Zentrum als „wunderbar gelungen“ und betonte, mit Blick auf die Musikschule, wie bedeutsam die zweite Eröffnung in Sachen Bildung und Ausbildung innerhalb weniger Tage sei: „Ich bin froh, dass wir in die Zukunft unserer Kinder investieren und damit auch in die Zukunft unserer Region.“ Damit die überhaupt eine Zukunft habe, forderte er einmal mehr Strukturfördermittel ein – sei es für den Fachhochschul-Ausbau am Bahnhof oder die Transformation der Automobilzulieferindustrie in der Region. Man müsse zudem viel mehr für die starke Industrieregion Südwestfalen sensibilisieren – in Düsseldorf und Berlin. Umso größer war Wagemeyers Freude über dieses starke Phoenix-Zeichen: „Ihr Ansatz ,Jetzt erst recht‘ ist das Signal, das Ihr Ausbildungszentrum als Leuchtturm nach außen sendet.“