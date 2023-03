Weltfrauentag: Mehr als 100 Teilnehmer bei Demo in Lüdenscheid

Von: Bettina Görlitzer

Am Bahnhof formierte sich der Demonstrationszug, der sich lautstark für Frauenrechte einsetzte. © Görlitzer

Anlässlich des Weltfrauentags kamen in Lüdenscheid mehr als 100 Teilnehmer zusammen, um für Gleichberechtigung und gegen Gewalt und Unterdrückung von Frauen zu demonstrieren.

Lüdenscheid – „Jin, Jiyan, Azadi“ – auf deutsch „Frau, Leben, Freiheit“ – der Slogan, der seit sich seit den Protesten nach dem Tod der iranischen Studentin Jina Mahsa Amini in der Welt verbreitet hat, erklang am Mittwochabend auch in Lüdenscheid: Deutlich mehr als 100 Teilnehmer waren trotz des nasskalten Wetters bei der Demonstration und der anschließenden Kundgebung dabei, zu denen das Aktionsbündnis 8. März anlässlich des „Weltfrauenkampftages“ aufgerufen hatte.

Nicht nur Frauen marschierten mit Fahnen und Bannern vom Bahnhof aus über die Bahnhofstraße an der Christuskirche vorbei, weiter über die Knapper Straße zur abschließenden Kundgebung auf dem Rathausplatz: Das Organisationsteam stellte erfreut fest, dass sich deutlich mehr Männer als bei der Premiere vor einem Jahr der Kundgebung angeschlossen hatten, um ein Zeichen für Gleichberechtigung und gegen Gewalt und Diskriminierung von Frauen zu setzen. In den Redebeiträgen ging es nicht nur um die systematische Unterdrückung von Frauen durch politische Regime in Ländern wie dem Iran oder Afghanistan, sondern auch um physische, sexuelle und psychische Gewalt, Unterdrückung und Diskriminierung, denen Frauen in allen Gesellschaften ausgesetzt sind – oft hinter geschlossen Türen, oder in einer beispielsweise durch Obdachlosigkeit ohnehin geschwächten Position.

Trotz des nasskalten Wetters hielten die Teilnehmer auf dem Rathausplatz aus, um die Redebeiträge zu hören. © Görlitzer, Bettina

Vertreterinnen des alevitischen Kulturvereins, der mit einer Abordnung mit Frauen, Männern und Kindern an der Kundgebung teilnahm, beschrieben, wie in ihrer Religionsgemeinschaft die Gleichberechtigung von Frauen und Männern seit jeher fest verankert ist. Sie klagten die zunehmende Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen in der Türkei an. Karin Lenz von den Soroptimistinnen legte einen Fokus ihrer Rede auf Bildung, die Frauen in vielen Ländern versagt werde – aber betonte auch, dass sie sowohl für Mädchen als auch für Jungen der Weg aus Armut und Emanzipation ist. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lüdenscheid, Franziska Eicker, machte unter anderem deutlich, dass der Kampf für Frauenrechte die gesamte Gesellschaft betrifft: „Wir können nur eine gerechte Welt schaffen, wenn wir alle zusammenarbeiten, um Diskriminierung und Ungleichheit zu beseitigen. Feminismus ist keine antimännliche Bewegung.“