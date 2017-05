Friederike Jentsch und Volker von Rüden sprechen über Multiple Sklerose

Lüdenscheid - „Mit Kabelschaden – die etwas andere MS-Gruppe“ – einmal monatlich treffen sich Friederike Jentsch und Volker von Rüden auf eigene Initiative mit anderen Menschen aus Lüdenscheid und Umgebung, die ebenfalls an Multipler Sklerose (MS) erkrankt sind. Zum Welt-MS-Tag am 31. Mai machen sie auf die Krankheit aufmerksam.

Sie wollen dem Vorurteil entgegenwirken, dass „wir sowieso bald alle im Rollstuhl sitzen“, sagt von Rüden. Bei den Treffen im Café Der kleine Prinz, die seit einem Dreivierteljahr stattfinden, geht es nicht immer um die Krankheit und wie man mit ihr den Alltag bewältigt, „sondern auch mal um Themen wie Urlaub in Thailand“, sagt er. „Wir gehen einfach zusammen ein Bier trinken“.

Der Gruppenname „Mit Kabelschaden“ deutet es an: Wann immer es geht, nehmen Jentsch und von Rüden die Folgen der Krankheit mit Humor. Über die Facebook-Gruppe „F.U.MS“ („Fuck U Multiple Sclerosis“) haben sich die Lüdenscheider kennengelernt und dann nach Rücksprache mit Andreas Teschner von der Selbsthilfe-Kontaktstelle MK ihre eigene Initiative vor Ort ins Leben gerufen. „In Lüdenscheid gab es nichts Vergleichbares mehr“, erinnert sich Jentsch. Und von Rüden ergänzt: „Wenn man die Diagnose bekommt, hat man tausend Fragen, die man von Profis, die selbst nicht betroffen sind, nicht immer beantwortet bekommt.“

Infos über die Erkrankung

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesverband e.V. informiert auf ihrer Webseite über MS (www.dmsg.de).Multiple Sklerose ist demnach eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst. Die Verläufe seien so unterschiedlich, dass allgemeingültige Aussagen kaum zu treffen seien. Zu den Symptomen können motorische Störungen wie Lähmungen und Sehstörungen, Gefühlsstörungen der Haut sowie Spastiken, Erschöpfung, Schwindel, Schmerzen und weitere Probleme gehören.

Der Umgang mit der Krankheit sei je nach Persönlichkeit verschieden. „Ich bin ein alter MS-Hase. Volker ist ein Jungbetroffener. Ich war damals 27 Jahre alt, als ich die Diagnose MS bekam. Volker bekam sie vor zweieinhalb Jahren“, sagt Friederike Jentsch. „Oh, Jungbetroffener. Danke“, sagt Volker von Rüden mit ironischem Unterton.

„Egal was kommt, wir schaffen das.“

Wie offen man mit der Krankheit umgeht – da muss jeder seinen eigenen Weg finden, sind sich beide einig. „Ich habe mich vor meinen Kollegen damals erst nach zwei Jahren geoutet. Ich hatte nie Angst vor der Krankheit, oder davor, im Rollstuhl zu landen. Aber ich hatte Existenzängste. Ich habe damals 40, 50 Stunden pro Woche gearbeitet, man hatte Pläne. Aber da war immer dieser Druck ‚Schaffe ich meinen Job noch?‘“, sagt Jentsch.

Bisher hat sich alles gefügt. „Ich habe einen tollen Mann. Der hat nach der Diagnose sofort gesagt ‚Egal was kommt, wir schaffen das‘.“ Noch im neunten Monat ihrer Schwangerschaft machte sich die Grafikdesignerin selbstständig und arbeitete mehrere Jahre auf diese Weise. Ihr Sohn ist inzwischen sieben Jahre alt, sie selbst arbeitet 20 Wochenstunden im Angestelltenverhältnis. Unter anderem der eigene Schrebergarten ist eines ihrer liebsten Hobbys. Und Klettern, wenn es die körperliche Verfassung zulässt. „An einem Tag 16 Meter Steilwand – und am nächsten Tag weiß ich nicht, wie ich es zur Bushaltestelle schaffen soll. Aber eigentlich ist alles möglich, nur halt anders.“

"Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden"

„Alles ist möglich“ – das würde Volker von Rüden so nicht unterschreiben, sagt er. „Seit Sonntag habe ich wieder einen Schub. Dann wacht man morgens auf, man sieht nichts mehr, steht auf und muss sich festhalten. Aber das geht nicht, weil die Hände nicht mitmachen.“ Er habe nach der Diagnose zwei Wochen mit sich gerungen, dann aber im Rathaus Chef und Kollegen von der Krankheit erzählt. „Es tut mir nicht gut, so zu tun, als könnte ich noch alles“.

Die Stadtfestorganisation und Integrationsarbeit hat er daraufhin abgegeben, aber andere Aufgaben bekommen. „Ich will Betroffenen Mut machen, es den Menschen in ihrem Umfeld zu sagen. Kommt aus euch raus, es ist nicht ansteckend. Und nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.“

Dass alles am körperlichen Erscheinungsbild festgemacht werde, nach dem Motto „in fünf Jahren am Rollator, in zehn Jahren im Rolli durch die Weltgeschichte“, das sei falsch. „Ich leide an kognitiven Problemen, die andere auf den ersten Blick nicht wahrnehmen, ich kann mich zum Beispiel nur mit maximal zwei Personen gleichzeitig unterhalten.“ Der private Rückhalt – durch seine Ehefrau und die erwachsenen Kinder – ist auch bei von Rüden vorhanden.

Doch Friederike Jentsch und er wissen, dass es nicht allen Betroffenen so geht. Zum Welt-MS-Tag empfehlen die Beiden die Webseite www.fums-nrw.org/ – und wünschen sich mehr Aufmerksamkeit für die Krankheit. Und dass die Mitmenschen nicht pauschalisieren: „Schreibt uns nicht ab.“

Kontakt zur Gruppe

Hinter der Gruppe „Kabelschaden“ steckt kein Verein, betonen die Initiatoren. Die Treffen finden an wechselnden Terminen statt. Alle Betroffenen, die sich austauschen und informieren möchten, sind willkommen. Die Verbindung zur Gruppe stellt die Selbsthilfekontaktstelle (Tel. 02351/390526) her.