Wellnesstage in Lüdenscheid verbringen

Eine Reihe von Schönheitsprogrammen warten auf den Wellnessurlauber in Lüdenscheid.

Die Stadt Lüdenscheid ist der perfekte Ort für einen Wellnessurlaub. Ob allein, mit dem Partner, der Familie oder mit Freunden - hier können Sie die Seele baumeln lassen! Damit Sie Ihre Wellnesstage planen können, informiert Sie dieser Beitrag über Lüdenscheids verschiedene Wellness-Angebote.

Was ist Wellness?

Der englische Begriff "Wellness" bedeutet zu Deutsch "Wohlbefinden" und bezieht sich vor allem auf das körperliche Wohlbefinden. Gemeint ist sowohl das Schönheitsempfinden als auch die körperliche Fitness. Wer Wellnessurlaub macht, versucht, gezielt durch Entspannungstechniken das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist wiederherzustellen und dem Alltagsstress zu entrinnen. Ist das körperliche Wohlbefinden wiederhergestellt, lenkt auch der Geist ein und Sie sind gestärkt für alles, was das Leben mit sich bringt. Wellness erfahren Sie in Bädern, Wellnessstudios und Beautysalons in Form von Massagen, Entspannungstechniken und beispielsweise Saunabesuchen. Aber auch ein Spaziergang im Grünen kann Wellness für die Seele sein. Um auch einmal richtig abzuschalten und aufzutanken, empfiehlt sich ein kleiner Wellnessurlaub. Die Stadt Lüdenscheid bietet für entspannte Wellnesstage das passende Angebot.

Ein breites Angebot

Lüdenscheid beherbergt eine Vielzahl von Wellnessstudios und Beautysalons. Vier der größten stellen wir Ihnen hier näher vor:

Das Wellness Studio Paradies

Das Wellness Studio Paradies in Lüdenscheid wird von einem erfahrenen russischen Masseur geleitet. Dieses Studio bietet eine große Vielfalt an Massagetechniken und Saunen. Besonders sehenswert ist die hauseigene Infrarotsauna: Infrarotstrahlen wärmen ähnlich wie die Sonne nicht die Luft selbst, sondern Gegenstände und Personen. Dabei wärmen die Strahlen nicht nur die Hautoberfläche, was zu einem wohltuendem Wärmegefühl und zu Entspannung führt. Das Wellness Studio Paradies lockt außerdem mit 16 verschiedenen Massagevarianten für Kopf, Rücken, Arme und Beine, Gesicht, Nacken oder wahlweise den ganzen Körper. Ganzkörpermassagen und Massagen speziell für den Stressabbau erfreuen sich dort besonderer Beliebtheit. Ein weiteres Special des Wellnessstudios ist die "Luxusmassage": mit sechs Techniken aus aller Welt werden Sie ganze 90 Minuten lang verwöhnt.

Die Dauer der einzelnen Massageprogramme variiert zwischen 20 und 90 Minuten. An die meisten Massagen knüpft ein anschließender 30-minütiger Saunaaufenthalt an. Zum Programm des Wellnessstudios gehören auch folgende Massagetechniken: Sportmassage, Ayurveda Öl Massage, die energetische Massage nach Breuss und chinesische sowie tibetanische Entspannungstechniken.

+ Nicht nur Schönheitsempfinden, sondern auch die körperliche Fitness ist Voraussetzung für das Wohlbefinden. © Robert Kneschke, Fotolia

Das Saunadorf

Ein weiteres Highlight Lüdenscheids ist das Saunadorf, bestehend aus einer Grünfläche mit einzelnen Gebäuden. Eine Übernachtungsmöglichkeit und das kulinarische Angebot machen das Saunadorf zur richtigen Wahl für ein wohltuendes Wellnesswochenende. Unter anderem ein Frühstück, Drei-Gänge-Menüs und ein Sektempfang gehören zu den Qualitäten der Einrichtung. Die Dienstleistungen lassen sich in Form verschiedener Verwöhnprogramme buchen: Fitness, Easy, Lucky, Relax, Happy und Holiday lauten die Namen der Angebote. Die Dienstleistungen fallen sehr unterschiedlich aus und beinhalten in jedem Fall den Aufenthalt auf dem gesamten Grundstück, aber nicht zwingend eine inkludierte Massage oder Übernachtung im dazugehörigen 4-Sterne-Hotel.

Sabaydee Thai-Massage

Heiß begehrt ist zudem das Studio Sabaydee, welches traditionelle Thai-Massagen anbietet. Darunter fallen Aromaöl-Massagen, Schwangerschaftsmassagen, Fußmassagen, Massagen für Kopf und Gesicht sowie Rückenmassagen mit Kräutern und entspannenden Ölen. Die thailändische Massage verbindet Akupressur, passives Yoga, Energiearbeit nach ayurvedischer Lehre und Meditation miteinander und ist somit eine besondere Art von Massage, da sie sich auf den gesamten Menschen fokussiert und dessen Gleichgewicht wiederherstellt. Eine Massage bei Sabaydee Thai-Massage dauert je nach Buchung zwischen 30 und 120 Minuten.

Salzgrotte Lüdenscheid

Bei der Salzgrotte handelt es sich um ein Wellnessstudio, welches sowohl kosmetische Dienstleistungen ausführt als auch Entspannungstechniken anbietet. Mit Entspannungsreisen und Klangschalensitzungen in Form von Gruppensitzungen liegt ein Hauptfokus des Studios auf der geistigen Entspannungsarbeit. Fuß- und Handpflege können Sie sowohl im medizinischen, als auch im dekorativen Sinne in Anspruch nehmen. Progressive Muskelentspannung nach Jacobson zählt ebenfalls zum umfassenden Angebot der Salzgrotte Lüdenscheid. Professionelle Masseure und Kosmetiker erwarten Sie hier zu bezahlbaren Preisen.

Was kostet Wellness in Lüdenscheid?

Wer sich nach einem Wellnessurlaub sehnt, muss nicht zwangsweise beim Eurojackpot spielen und gewinnen. Selbst für den kleinen Geldbeutel können Sie sich in Lüdenscheid verwöhnen lassen. Je nach Angeboten variieren die Preise für eine Massage zwischen 15 und 90 Euro. Ein Luxuswochenende im 4-Sterne-Hotel ist natürlich kostspieliger als ein einmaliger Besuch in einem Wellnessstudio für ein Massage-Tages-Programm. Für den kleinen Geldbeutel finden Sie in Lüdenscheid ebenfalls wieder zu Ihrer Körpermitte und können sich erfolgreich Ihren stressigen Alltag "fortmassieren" lassen. Stillen Sie Ihren Wellness-Hunger in Lüdenscheid zum Entspannungspreis!

Fazit

Das Wellness-Angebot in Lüdenscheid erstreckt sich noch um einiges. Wohin Sie auch sehen, werden Sie fündig. Wir finden: jeder darf sich ab und an etwas oder auch ausgiebig Wellness gönnen! Und in Lüdenscheid kann auch jeder diesen Luxus für die Sinne bezahlen!