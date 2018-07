CDU steigt vorerst aus Begleitgremium zum Kulturhaus aus

Diskussion ums Kulturhaus

+ © Foto: Matthias Clever Die Leitungsstelle für das Kulturhaus wird neu ausgeschrieben. © Foto: Matthias Clever

Lüdenscheid - Auch nach der Ratssitzung am Montag ist keine Lösung für die künftige Aufstellung des Kulturhauses in Sicht. Die Ratsparteien können sich auf kein gemeinsames Vorgehen einigen. Die CDU kündigte in der nicht öffentlichen Sitzung an, bis auf Weiteres aus dem Kulturhaus-Begleitgremium auszusteigen.