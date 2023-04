Neues Kaufhaus in Lüdenscheid öffnet am 1. Juni

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Das markante Gebäude an der Schiefen Ahelle wird aktuell noch renoviert – es müssen Flutschäden beseitigt werden – und auch der Parkplatz soll hergerichtet werden. Hinter dem Haus lagern bereits zehn Lkw-Ladungen, die ab Juni im Sozialkaufhaus angeboten werden sollen. © Ludwig

Das Sozialkaufhaus „Neumanns Möbelwelt“ eröffnet ab Juni an der Schiefen Ahelle. Für den Eröffnungstag plant die Familie Neumann ein kleines Fest mit DJ und Kinderhüpfburg.

Lüdenscheid – Manchmal reißt es Menschen mitten aus dem Leben. Angehörige stehen plötzlich vor einem Berg von Aufgaben, eine davon ist die Haushaltsauflösung. Hier kommt Guido Neumann ins Spiel. Mit seinem Unternehmen übernimmt er die Entrümpelung der Wohnung – nach kurzer Zeit ist alles weg, meistens entsorgt. Jetzt sollen die Sachen allerdings ein neues Leben bekommen – in einem Sozialkaufhaus an der Schiefen Ahelle 1.

Guido Neumanns Geschichte reicht weit zurück. Vor 27 Jahren machte er sich in Lüdenscheid mit dem An- und Verkauf von Möbeln, Elektronik und Haushaltsartikeln selbstständig, dazu bot er als Dienstleistungen Umzüge, Entrümpelungen, Transporte und Haushaltsauflösungen an. Nach zwei Jahren kündigte ihm der Vermieter wegen Eigenbedarfs, der Verkauf wurde eingestellt und das Dienstleistungsunternehmen zog nach Halver-Oberbrügge, wo auch heute noch groß „Neumann’s Entrümpelungen“ an der Hauswand prangt.

Rückkehr mit neuem Konzept

Nun also kehrt er zurück zu den Wurzeln, aber mit einem neuen Konzept: Bei den Entrümpelungen werde nur noch abgerechnet, was auch tatsächlich entsorgt werden muss, alles andere wandere in das Sozialkaufhaus in dem etwa 1000 Quadratmeter großen Gebäude an der B54. Dort könnten es die Kunden dann für wenig Geld kaufen und die alten Eigentümer müssten nicht für die Entsorgung zahlen. Für Guido Neumann eine Win-Win-Situation. „In den vergangenen Jahren habe ich so manchen Haushalt aufgelöst und es kamen mir oft die Tränen bei dem, was ich alles entsorgen musste“, erzählt er. Die wenige Zeit, die oft für die Entrümpelung bleibe, reiche nicht aus, um die Gegenstände zwischenzulagern und einen neuen Besitzer zu finden. Verschwendete Ressourcen, findet Neumann. Er hofft, dass die kostenlose Abholung bei den Menschen zu Hause auch die Vermüllung in Lüdenscheid und Umgebung reduziert.

Die Familie Neumann im Imbisswagen, der die Kunden und alle anderen zu den Öffnungszeiten versorgen soll. © Ludwig, Carolina

Hinter der Verkaufshalle an der Schiefen Ahelle stehen bereits zehn Lkw-Ladungen bereit, die Renovierungsarbeiten laufen noch. Das Hochwasser hatte das Gebäude 2021 erwischt, ein neuer Boden muss her und auch der Parkplatz soll angehoben werden, um bei Starkregen nicht gleich unter Wasser zu stehen. „Das wird noch sehr sportlich“, weiß Neumann. Bis Mitte Mai soll alles fertig sein, denn dann ist die Familie erst einmal im Urlaub – gebucht wurde, bevor die Idee zum Sozialkaufhaus kam.

Langzeitarbeitslosen soll eine Chance geboten werden

Am 1. Juni soll dann die große Eröffnung gefeiert werden. Ab 10 Uhr werde ein DJ vor Ort sein, eine Hüpfburg für die Kinder soll organisiert werden und die Bürgermeister von Halver und Lüdenscheid seien eingeladen. Für die Menschen aus der Umgebung biete der Tag eine Möglichkeit, das neue Sozialkaufhaus und das Team dahinter kennenzulernen. Denn leiten sollen das Unternehmen Neumanns Kinder, Guido Neumann ist Geschäftsführer, während seine Partnerin Melanie Stallmeyer Bürotätigkeiten sowie den Betrieb des eigenen Imbisswagens neben ihrem eigentlichen Beruf übernehme. Der Wagen soll zu den Öffnungszeiten vor dem Geschäft stehen.

„Wir werden das alle gemeinsam wuppen“, ist sich Tochter Jessica Neumann sicher. Trotzdem sei man auch bereits mit dem Jobcenter im Gespräch, um im Unternehmen Langzeitarbeitslosen eine Chance zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu geben.