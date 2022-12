Weiteres Farbverbot: Das sagen Lüdenscheider

Von: Torben Niecke

Die Farben, die Leroy Etimiri in seinem Studio verwendet. Sie entsprechen den Reach-Regelungen. © Niecke

Bereits zum Start des Jahres 2022 war der Aufschrei innerhalb der Tattoo-Community riesig. Mit dem Inkrafttreten der Reach- Verordnung auch für Tattoofarben fiel ein Großteil der altbewährten Farben weg. Lediglich die Pigmente Blau 15:3 und Grün 7 bekamen eine einjährige Schonfrist. Diese endet zum Jahreswechsel 2022 auf 2023

Lüdenscheid – Für Dirk Schwarz oder, wie ihn seine Kunden nennen, „Tattoo-Dirk“ kommt diese Regelung sehr ungelegen. Schwarz betreibt sein Studio seit mehr als 27 Jahren. „Mittlerweile habe ich wieder alle Farben, die ich brauche. Demnächst kann ich wieder sieben Farben in die Tonne kloppen“, ärgert sich Schwarz. Nach dem Eintreten des Verbots sei es sehr schwer gewesen, an Farben zu kommen. Es gebe zwar Alternativen, diese seien aber vor allem im Frühjahr andauernd ausverkauft gewesen. „Auf meine weiße Farbe habe ich knapp drei Monate gewartet. Bei den anderen Farben war es nicht deutlich besser“, erklärt Schwarz. Nicht nur die langen Wartezeiten seien ihm ein Dorn im Auge. Auch die gestiegenen Preise der Farben seien nicht zu vernachlässigen. Eine Farbe, die vorher 15 Euro gekostet habe, liege nun bei 26 Euro. Das ist fast eine Verdopplung des Preises.

Dirk Schwarz tätowiert seit mehr als 25 Jahren in seinem Studio an der Werdohler Straße. © Niecke

Ähnliche Zustände erwartet Schwarz jetzt wieder. Begründet wird das Verbot von der Europäischen Chemikalienagentur dadurch, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Farben zu allergischen Reaktionen oder gar Hautkrebs führen können. Eine Argumentation, die Schwarz zwar versteht, mit der er aber trotzdem seine Probleme hat. „Ich habe seit 27 Jahren ein Tattoo-Studio und bin schon deutlich länger selber tätowiert. Ich habe noch nie gehört, dass jemand die Farben nicht vertragen hat“, berichtet Schwarz. Die einzigen Risiken bestünden, wenn man das Tattoo nicht richtig pflegen würde. Dann käme es schnell zu Infektionen.

Leroy Etimiri sieht die ganze Situation entspannter. Seit Mitte des Jahres führt er das Tattoo-Studio „Cash Only“ in Lüdenscheid. „Ich persönlich tätowiere zwar schon länger mit Reach konformen Farben, aber klar, für viele meiner Kollegen war es Anfang des Jahres sehr schwer“, erklärt er. „Ich kann die Regelung nachvollziehen, nur die Kommunikation hätte besser laufen müssen. Die Farbhersteller hatten kaum Vorlauf.“

Reach-Verordnung Seit dem 4. Januar 2022 greift die Reach-Verordnung (Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien) auch für die Tattoobranche. Die Europäische Chemikalien Agentur will damit dafür Sorge tragen, dass in den Tattoofarben keine krebserregenden oder erbgutverändernden Chemikalien oder Ätz- und Reizstoffe enthalten sind. Bereits im Jahr 2015 wurden die Forschungen dafür in Auftrag gegeben. Reguläres Make-Up, Haarfärbemittel und Hautpflegeprodukte unterliegen schon lange diesen Verordnungen. Lediglich die Farbpigmente Blau 15:3 und Grün 7 bekamen, mangels Alternativen eine einjährige Schonfrist. Damit sollte den Herstellern die Möglichkeit gegeben werden, neue Farben zu entwickeln. Zum 4. Januar 2023 werden die beiden Pigmente ebenfalls verboten. toni

Das kommende Verbot der Pigmente Blau 15:3 und Grün 7 werde seiner Meinung nach kein so großes Chaos nach sich ziehen. Diesmal käme die Regelung mit Ankündigung. „Wir müssen uns dran halten. Der Drops ist gelutscht. Diesmal kommt es nicht so unerwartet“, gibt sich Etimiri gelassen. „Man sollte schon wissen, was man sich unter die Haut stechen lässt. Für Kosmetik gibt es Regelungen. Eigentlich logisch, dass es die auch für Tattoofarben geben sollte“, meint er.

Dadurch, dass die Hersteller sich nun mehr Gedanken machen müssen, seien die Farben in ihrer Zusammensetzung nun auch sinnvoller und im Endeffekt besser. „Man muss sich vorstellen, lange wurde Ruß benutzt, um schwarze Farbe herzustellen“, gibt der Tätowierer zu denken. Die neuen Farben seien doch deutlich unbedenklicher.

Leroy Etimiri führt seit Mitte des Jahres das Tattoostudio „Cash Only Tattoo“ in Lüdenscheid. © Privat

Ein Problem sieht Etimiri darin, dass man dem Kunden die Entscheidung abnimmt. „Wenn ich jetzt rauche oder Alkohol trinke, ist es bewiesen, dass mir das schadet. Da weiß man, wozu das führen kann. Bei Tattoos gibt es keine stichhaltigen Studien, sondern vielmehr Vermutungen und trotzdem das Verbot. Man entmündigt den Kunden“, findet Etimiri. Auch er hat leichte Bedenken, da man nicht wisse, wie die Farbe nach langer Zeit unter der Haut aussehe.

Für beide Tätowierer ist jedoch klar, dass die Belastung gerade in Lüdenscheid zur Zeit enorm ist. „Die Taktzahl, in der wir gerade mit neuen Regelungen und Problemen konfrontiert werden, ist enorm“, findet Etimiri. Neben der Reach-Verordnung gäbe es ja auch immer noch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und natürlich die A45-Sperrung. Alles zusammen ergebe eine große Belastung für die Tätowierer.

Während der Pandemie durften keine Tattoos gestochen werden. Anfang 2022 kam dann das initiale Verbot vieler Pigmente mit einhergehender Preisexplosion. Währenddessen kamen durch die Sperrung der Autobahn immer weniger Kunden. „Normalerweise hab ich im Schnitt zumindest einen Kunden pro Tag. Jetzt ist es einer in der Woche“, berichtet Dirk Schwarz. Und auch Etimiri bestätigt: „Vor allem Kunden von außerhalb wollen sich den Stress, nach Lüdenscheid zu kommen, nicht antun. Ich selber fahre aus Siegen doppelt so lange als normalerweise.“

Trotz der Reach-Regelungen sind farbenfrohe Tattoos weiterhin möglich. © Etimiri

Trotz all der Unzufriedenheit gibt sich Schwarz kämpferisch: „Ich bin keiner, der den Kopf in den Sand steckt.“ Auch für Etimiri steht fest: „Wir müssen mit den Regelungen leben und uns anpassen. Anders geht es nicht.“ Fest stehe, dass es weitergehen müsse.