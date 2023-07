Neue Pächter: Frisch ans Werk im Fabriksken

Von: Susanne Kornau

Das neue Pächterpaar Cengiz und Jessica Browarski (hier mit Hund Leo) betreibt künftig das Fabriksken in der Oberstadt. © nougrigat

Die Blumenkästen sind frisch bepflanzt, die Baustaub-Schicht auf der Terrasse mit Hochdruck entfernt. Und einige helle Abschnitte im dunklen Holzplankenboden vermitteln die Botschaft: Altbewährtes darf gerne bleiben, muss aber an manchen Stellen – gerne gut sichtbar – durch Neues ersetzt werden, damit’s weiter funktioniert.

Lüdenscheid – Cengiz und Jessica Browarski bereiten gerade die Eröffnung des künftig nur noch kurz „Fabriksken“ genannten Oberstadt-Lokals vor. Das junge Paar, er ist 31, sie 30 Jahre alt, wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Das, wofür das alte Kaffee-Fabriksken stand – eine originelle und vielfältige Frühstückskarte sowie Kaffee und Kuchen –, wollen sie beibehalten. Aber sie setzen eigene Akzente.

Nach dem plötzlichen Tod der vorherigen Wirtin ging alles schnell. Ein langer Leerstand, das war beiden klar, schade nur. Trotzdem sei es „eine eher spontane Geschichte“ gewesen, erzählt Jessica Browarski. Ihr Mann Cengiz war sofort Feuer und Flamme, auch wenn der Schritt in die eigene Gastronomie nicht so früh geplant gewesen sei. „Wir haben lange diskutiert“, erzählt sie. Aber sie hätten viel Zuspruch von Familie und Freunden bekommen: „Das trägt.“

Gut vernetzt, wie sie sind, fanden die beiden Lüdenscheider schnell ihr Team; zwei frühere Mitarbeiter übernehmen sie zudem. Jessica Browarski arbeitet seit zwölf Jahren im Einzelhandel; er war Teil der Bios Mio-Familie, hat das Lokal mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Nebenbei haben beide Gastro-Erfahrung gesammelt.

Das half bei der Bestandsaufnahme im Gastraum, der einige Veränderungen erfahren hat. Eng, dunkel, kleine Tische – dieser Eindruck hatte sich bei Jessica Browarski verfestigt, die hier früher gerne zu Gast gewesen ist. Hell und fröhlich sollte es werden, mit Großstadtflair: einladend, poppig, bequem. Gleichzeitig sollten die Investitionen im Rahmen bleiben. Also wurde das komplette Inventar abgeschliffen und neu lackiert. Nun dominieren gedeckte Farben und Naturtöne. Um mehr Platz zu schaffen, nutzen sie den vorhandenen trickreich: Für den schnellen Kaffee zwischendurch reicht ein schmales Tischchen an der Nischenbank im Fenster, an den größeren Tischen sorgen mobile Klemm-Tabletts für Erweiterung nach oben. Dadurch bekommt das Objekt eine neue, eine eigene Handschrift, ohne Bewährtes aufzugeben.

Ausbau des Abendgeschäfts

Das gilt auch für die Speisekarte, die den erweiterten Öffnungszeiten (ab neun Uhr) Rechnung trägt. Montags und mittwochs geht man in einen eher ruhigeren Modus, zum Wochenende hin wird das Abendgeschäft ausgebaut. „Wir wollen kein Restaurant werden“, betonen beide. Aber gerne eine Anlaufstelle für das Glas Wein und ein paar Tapas nach Feierabend.

Dem trägt auch die Speisekarte Rechnung, die sprachlich originell daherkommt – unter anderem mit Tornadoeiern oder einem Biergängemenü, mit Zwiebelken-Stullen oder dem Frühstück für die Zuckerschnute. Das und mehr gibt es zu entdecken, morgens, mittags, abends und zwischendurch. Nur dienstags ist Ruhetag.

Ob sie schon ab Freitag die ersten Gäste begrüßen können oder erst im Laufe der kommenden Woche, das klärt sich noch. Verwaltungsformalitäten. Zum ersten Mal klingen sie etwas erschöpft. Warum könne es nicht eine unkomplizierte Anlaufstelle für alles geben, fragen sich die beiden. Klappt im neuen Fabriksken doch schließlich auch: einen Ort für alles zu schaffen, vom Frühstück bis zum Tagesausklang.

Doch egal, ob ab dieser oder nächster Woche – der Zeitpunkt, etwas zu wagen, scheint gut. Die Pflasterarbeiten in der Oberstadt nähern sich dem Ende, ringsum beleben sich die Läden. „Es wird attraktiver“, sagt Cengiz Browarski. Und seine Frau ergänzt: „Wir sind guter Dinge, dass sich hier die Altstadt entwickelt und alles gemeinsam zusammenwächst.“

Hell, freundlich, farbiger. Und: Mit originellen Lösungen lässt sich der Platz am Tisch auf mehreren Ebenen erweitern. © Cedric Nougrigat